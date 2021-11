Vídeo: homem morre após acidente de trabalho no Santa Etelvina

O homem tentou subir em uma estrutura dentro do estabelecimento quando acabou se desequilibrando e caiu | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- Um homem identificado como Evilázio Oliveira, de 52 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (12), após um acidente de trabalho ocorrido em uma sucataria localizada na avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o homem tentou subir em uma estrutura dentro do estabelecimento quando acabou se desequilibrando e caiu.

Gravemente ferida, a vítima agonizou e não resistiu aos ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas constatou o óbito da vítima.

O local pelos policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária para atuação dos demais órgãos competentes. O corpo de Evilázio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A perícia deve apontar o que causou o acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja a transmissão do caso:

Há um ano, outro acidente de trabalho foi registrado em Manaus. O técnico em segurança do trabalho Willer da Silva Franco, que tinha 43 anos, morreu após ter parte do corpo esmagado em um acidente numa empresa no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal (IML), o acidente ocorreu por volta das 13h30. Após o grave ferimento, o homem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde permaneceu internado até morrer.

"Realmente foi um acidente de trabalho, estamos sem chão", declarou uma prima da vítima à imprensa muito emocionada com a perda familiar.

