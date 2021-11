Cigás lança edital do "Conxões" para incentivo de projetos no AM

Os projetos podem ser inscritos até 19 de novembro | Foto: Divulgação/Cigás

MANAUS (AM) - A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) lança a chamada pública do programa Conexões, que visa a seleção de projetos culturais, sociais, ambientais, esportivos e no âmbito da saúde.

O intuito é contribuir para a promoção de ambiente favorável ao desenvolvimento das áreas abrangidas pelo programa no estado, além de fomentar parcerias e gerar benefícios para a sociedade.

O investimento é da ordem de R$ 957 mil, e os projetos podem ser inscritos até 19 de novembro. O edital do programa está disponível em https://www.cigas-am.com.br/programa-conexoes .

As propostas concorrerão por categorias, divididas com base nos seguintes incentivos federais: Incentivo a projetos culturais (Lei federal n° 8.313/1991 – Lei Rouanet); Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – Pronon (Lei federal n° 12.715/2012); Incentivo a Projetos Esportivos (Lei federal n° 11.438/2006); e também ao Fundo do Idoso (Lei nº 12.213/2010) e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990).

Os projetos podem ser apresentados por organismos não governamentais e comunitários sem fins lucrativos e pessoas jurídicas promotoras de eventos culturais ou desportivos e fundações de direito privado.

Pessoas físicas com projetos que se enquadrem nas áreas previstas pelo programa também podem submeter propostas.



Os proponentes deverão, obrigatoriamente, apresentar o projeto de patrocínio devidamente preenchido, conforme modelo disponibilizado pela Cigás em anexo ao edital.

Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto, independente da categoria, e, havendo a inscrição de mais de um projeto pelo mesmo proponente, o último inscrito eliminará os anteriores.

De acordo com o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar, a Cigás tem realizado, ao longo dos anos, amplo aporte de investimento visando a universalização dos benefícios do gás natural e em paralelo, procurado pautar as suas ações a partir de uma perspectiva focada no alcance social, por meio do programa Conexões.

Processo de seleção

O processo de seleção compreenderá três fases. A primeira consiste na submissão do projeto por meio de inscrição, a segunda abrange a análise de habilitação documental, e a terceira é constituída pelo julgamento dos projetos.

Esta última etapa será feita por uma comissão julgadora, que observará um conjunto de critérios, entre os quais relevância conceitual e temática, viabilidade técnica, criatividade e inovação da proposta.

A divulgação do resultado final com os projetos classificados será publicado no site institucional www.cigas-am.com.br , no dia 3 de dezembro de 2021.

Os projetos contemplados deverão apresentar relatório de prestação de contas após a atividade. Informações relativas a este edital só serão esclarecidas pelo e-mail [email protected] .

O programa Conexões está inserido na Política de Patrocínio da Companhia.

