Ciama oferece curso gratuito para funcionários públicos de Parintins

Parintins - Para aumentar a qualificação profissional, o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento (Ciama), oferece o minicurso Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), de domingo (17) a terça-feira (19).

A atividade, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, integra o Projeto de Capacitação e Qualificação promovido pela Ciama, com a oferta de cursos gratuitos aos municípios do interior.

Conforme explica o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, o projeto é inédito e atende à orientação do governador Wilson Lima para atuar na formação de técnicos, nessas localidades, capazes de submeter projetos dentro de padrões para captação de recursos e/ou promover o desenvolvimento regional.

" Para solicitar cursos e/ou treinamentos, basta que o prefeito ou seu representante entre em contato com a Ciama e estudamos as possibilidades para levar determinada qualificação aos funcionários do município, sem custos para as prefeituras. No caso deste curso em Parintins, a demanda foi apontada pela própria prefeitura " Aluizio Barbosa, presidente da Ciama

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Ciama . A previsão é de que pelo menos 100 certificados sejam emitidos em Parintins. No caso de não serem todas preenchidas pelos servidores públicos, serão oferecidas vagas também para estudantes, que poderão fazer pré-inscrição via WhatsApp (92) 98217-8415.

Formação

O curso conta com uma carga horária de 12 horas, divididas em três dias, com aulas no horário das 13h às 17h, que abordarão assuntos como Introdução à Gestão de Pessoas; Sistemas e subsistemas de Recursos Humanos; Políticas; Sistemas tradicionais de cargos e salários; Evolução da carreira; Elementos essenciais de planejamento de carreira; entre outros.

A atividade será realizada no Centro de Estudos Superiores da Universidade do Estado do Amazonas em Parintins (Esasp/UEA).

