Manaus recebe R$150 milhões para investimentos em recapeamento de ruas

Investimento faz parte do pacote anunciado por Wilson Lima no aniversário de Manaus | Foto: Reprodução/Secom

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (12), a liberação de R$ 150 milhões relativos aos convênios firmados com a Prefeitura de Manaus, na última segunda (08), para recapeamento e asfaltamento de ruas de todas as zonas da cidade. Este é o primeiro repasse de um pacote de investimentos na capital anunciado pelo governo estadual que soma R$ 580 milhões.

Conforme previsto nos convênios, os trabalhos começam pelas ruas dos bairros Cidade de Deus, Santa Etelvina e Novo Israel, na Zona Zorte de Manaus, e Coroado, São José, Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste da cidade. A estimativa da Prefeitura é a de que Manaus conta com mais de 15 mil ruas com demandas de serviços de recomposição de pavimentos.

De acordo com Wilson Lima, outros convênios do pacote de investimentos em Manaus serão assinados ainda neste ano. São, no total, 11 projetos a serem implantados com recursos do Estado repassados à Prefeitura, incluindo subsídios para o transporte coletivo que vai possibilitar, a partir do próximo ano, a gratuidade da tarifa para estudantes da rede pública de ensino.

Os recursos para o recapeamento e asfaltamento de ruas foram repassados pelo Governo do Estado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e transferidos ao Município hoje pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Pacote de investimentos

Os 11 projetos que receberão recursos do Governo do Estado fazem parte de um protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e o prefeito David Almeida em 24 de outubro, no dia do aniversário de 352 anos de Manaus.

Durante a execução dos novos investimentos , estão previstos obras como a construção de um viaduto na Bola do Produtor e da nova feira e mercado da Manaus Moderna, implantação do Parque Ponta Branca Encontro das Águas, entre outros.

O subsídio do sistema de transporte público vai permitir, além da gratuidade de tarifas para alunos da rede pública, a manutenção de tarifa em patamar inclusivo. Ainda no transporte público, o protocolo de intenções prevê a substituição gradual da frota de ônibus movidos à diesel por tecnologias mais limpas e sustentáveis.

*Com informações da assessoria.

