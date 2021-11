Professora da rede estadual do Amazonas vence prêmio regional

A docente leciona em Eirunepé, no interior do Amazonas | Foto: Reprodução

EIRUNEPÉ (AM) - A professora Marly Cavalcante Cipriano, de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus, foi a vencedora regional da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), na categoria Memórias Literárias. A docente defendeu o projeto “Acreditar Sempre”, trabalho realizado com os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, na Escola Estadual (EE) Conrado Pinto Gomes. Ela está classificada para a semifinal nacional da olimpíada.

" Senti emoção e felicidade, porque, para mim, trabalhar memórias literárias é voltar no tempo " disse a professora, que tem mais de 30 anos de atuação.

No projeto trabalhado nas salas de aula, os estudantes tinham que contar um pouco de suas histórias, fatos que marcaram a memória, do que tinham saudade, e explorar o tema em um texto literário. Foi ele quem levou a professora a vencer a categoria da OLP. Ela é a única representante da rede estadual.

Classificadas

Jaqueline Pereira dos Santos, da EE Joaquim de Souza Coelho, em Manacapuru, foi finalista na categoria Crônica; Hosane Henrique Lucas de Souza, do Centro Educacional de Tempo Integral Professora Maria Adelaide Marinho Hortêncio, no Careiro, foi finalista na categoria Artigo de Opinião.

Na categoria Documentário, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto esteve representada pelas professoras Glaunara Mendonça de Oliveira e Maria Alessandra da Costas Corrêa, de Manaus e Careiro da Várzea, respectivamente.

Glaunara é professora do Colégio Amazonense Dom Pedro II, e Maria Alessandra atua na EE Vital de Andrade Brandão.

OLP

A Olimpíada de Língua Portuguesa reconhece o trabalho de professores, professoras e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil.

O concurso, em sua sétima edição, é uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Compilação cênica "O outro entre nós" será lançada na quarta (27)

A literatura no Amazonas: saiba mais sobre os 'escritores da floresta'