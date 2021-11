Saiba quais os serviços essenciais irão funcionar durante feriado

Todos os espaços culturais coordenados pelo Governo do Amazonas funcionarão normalmente até o domingo (14) | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais das áreas de saúde e segurança durante o feriado nacional de Proclamação da República, na segunda-feira (15). Entre os serviços mantidos estão centrais de flagrantes da Polícia Civil e atendimentos de urgência e emergência de saúde. Durante o sábado (13) e o domingo (14), os espaços culturais continuarão abertos ao público, fechando no feriado para manutenção.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado. Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campos Sales, bairro Tarumã, e José Rodrigues, Cidade Nova, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.



No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência funcionando diariamente em regime de plantão 24 horas.

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem consultas agendadas, de segunda a sexta-feira, como Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas retornam às atividades na terça-feira (16). Os hospitais das fundações de saúde manterão seus atendimentos de emergência e de internação em plantão 24 horas, no fim de semana e feriado.

A FCecon também manterá no feriado o atendimento dos pacientes agendados para sessões de quimioterapia. O atendimento ambulatorial e laboratorial das fundações retornará na terça-feira.

Hemoam

A coleta na sede do Hemoam funcionará normalmente no sábado (13), das 7h às 18h. No domingo (14) e na segunda-feira (15), feriado, não haverá coleta.

Segurança

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que, no feriado da Proclamação da República, as Centrais de Flagrantes (1°, 6°, 14° e 19° DIP) e as Especializadas – Homicídios e Sequestros (DEHS), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Crimes contra o Turista (DECCT) e Crimes contra a Mulher (DECCM)-Plantão de Vulneráveis – irão funcionar normalmente, em regime de plantão 24h.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais, a partir da terça-feira (16), das 8h às 17h.

Espaços culturais

Todos os espaços culturais coordenados pelo Governo do Amazonas funcionarão normalmente até o domingo (14). Na segunda-feira (15), os espaços estarão fechados para manutenção.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Confira quais serviços vão funcionar no feriado prolongado em Manaus

Quase 20 mil pessoas saíram de Manaus no feriado prolongado