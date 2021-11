Ação social aborda combate à violência contra pessoa idosa

Visando combater esses números, a Sejusc realizou a ação de conscientização na Bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) apontam que, só neste ano, 37 mil notificações de violência contra os idosos foram registradas pelo Disque 100 e outros canais de denúncia em todo o Brasil. Visando combater esses números, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou ação de conscientização na Bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, zona leste, na manhã desta sexta-feira (12), com entrega de panfletos para reforçar sobre os direitos da pessoa idosa junto à população.



Coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc (Seadpi), a iniciativa contou com o apoio do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ressaltou que o Governo do Amazonas busca, por meio de serviços de proteção, combater a violência contra os idosos no estado.

“O governador Wilson Lima se preocupa em criar políticas públicas destinadas a essa classe que tanto precisa do nosso olhar. Nossa missão é proteger a pessoa idosa e vamos continuar lutando para garantir seus direitos”, disse a gestora.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, durante a pandemia houve um aumento significativo de violência contra os idosos e, em razão disso, a Sejusc viu a necessidade de informar a população sobre os direitos deles.

" Esse número crescente de violência contra os idosos é o segundo no estado, só perde para a violência contra as mulheres. Então nós vimos a necessidade de realizar ações de conscientização, para alertar e informar a sociedade sobre os direitos dos idosos. Vamos continuar alertando as pessoas em toda parte da cidade " Luciana Andrade, titular Seadpi





População foi informada sobre como denunciar abusos contra pessoas idosas. | Foto: Divulgação/Secom

Combate

A titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), Andréa Nascimento, informou que, desde o ano passado, foi observado o aumento no número de denúncias e crimes praticados contra a pessoa idosa em âmbito familiar.

“Por conta do aumento das denúncias, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública passou a coordenar uma operação em âmbito nacional denominada Vetus, e neste ano nós estamos na segunda edição dessa operação. A ação de hoje faz parte do Vetus, e nesse momento todos os estados estão envolvidos, inclusive o Distrito Federal, realizando ações de prevenção, como também de repressão aos crimes praticados contra os idosos”, disse.

Durante a pandemia, houve um aumento significativo de violência contra os idosos | Foto: Divulgação

