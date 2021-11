Feira da ADS no Povos da Amazônia retoma atividade neste sábado (13)

No Centro Cultural Povos da Amazônia trabalham mais de 80 feirantes | Foto: Ruth Jucá/ADS

MANAUS (AM) - A feira de produtos regionais da ADS no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa) voltará a ser realizada, neste sábado (12), após uma semana de pausa para melhorias estruturais. A edição começa às 5h e segue até as 11h.

" “Substituímos as antigas barracas por um novo galpão de 140 metros quadrados, que é mais confortável e mais arejado, sempre visando o bem-estar dos feirantes e dos clientes que vão até a feira. Finalizamos também uma obra de drenagem pluvial. Com as fortes chuvas, o local sempre ficava alagado, agora com essa obra não teremos mais esse problema”, explicou o gerente da feira, Diego Augusto. " explicou o gerente da feira, Diego Augusto.

O gerente também ressaltou a segurança dos clientes e dos produtores nas feiras e afirmou que em todas as unidades são cumpridos os protocolos de prevenção contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento entre as barracas dos feirantes e a disponibilidade de álcool em gel para os trabalhadores e clientes.

No Centro Cultural Povos da Amazônia trabalham mais de 80 feirantes que vendem seus produtos sem o atravessador, garantindo assim um alimento com mais qualidade e melhor custo-benefício para a mesa do consumidor. Nas feiras da ADS, o cliente encontra os mais variados produtos, desde verduras, legumes, frutas e peixes, além de poder comprar artesanato e plantas, e tomar café da manhã regional no espaço.

Também no sábado, acontecem as feiras do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, e do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, que funcionarão normalmente, das 5h às 11h. Ao todo, de terça-feira a domingo, a ADS promove 10 feiras de produtos regionais em diferentes pontos da cidade.

Agenda Semanal - Feiras da ADS

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Sumaúma Park Shopping (14h às 19h)

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra (15h às 19h)

Quinta-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Praça de Alimentação do Dom Pedro (14h às 19h)

Sexta-feira

CSU do Parque 10 (14h às 19h)

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia (5h às 11h)

Centro de Comando Geral da Polícia Militar (5h às 11h)

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (5h às 11h)

Domingo

Ponta Negra (06h às 12h)

