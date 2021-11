Ramal do Baiano recebe nova iluminação a LED e reduz 54% no consumo

A localidade, que antes possuía 106 luminárias convencionais, foi beneficiada com 145 luminárias de LED. | Foto: Divulgação / Ageman

Manaus (AM) - Técnicos da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) fiscalizaram nesta semana o trabalho de modernização da iluminação pública do ramal do Baiano, localizado no Tarumã, zona Centro-Oeste.

A localidade, que antes possuía 106 luminárias convencionais, foi beneficiada com 145 luminárias de LED e a medida, conforme projeto executado pela concessionária Manaus Luz, proporcionou uma economia de 54% no consumo de iluminação pública para a Prefeitura de Manaus.

A área concentra diversas chácaras e sítios e com o serviço, motoristas e transeuntes ganharam mais segurança e melhor luminosidade na região.

A modernização também beneficiou os moradores do ramal Palmeira Azul e das ruas Haras e Euses, nas proximidades do ramal do Baiano.

As demandas referentes à iluminação pública na cidade de Manaus podem ser requisitadas pela população por meio do aplicativo Manaus + Luz ou ainda pelo 0800-201-0001.



A Ageman assumiu a regulação e a fiscalização dos serviços de iluminação pública na cidade de Manaus no dia 15 de abril de 2020.

Atualmente, o serviço é prestado pela empresa Manaus Luz Iluminação Pública SPE Ltda, a qual venceu a concorrência 012/2019 referente à concessão pública.

A rede de iluminação pública da capital possui 127,6 mil pontos, dos quais mais de 80 mil com lâmpadas de LED. A iluminação a LED está presente em 66 bairros da capital e em áreas da zona rural de Manaus.

Leia mais:

Governo anuncia R$1,4 milhão para levar iluminação em LED a Tapauá

Parque Jefferson Peres receberá obras de revitalização em Manaus