Colisão entre carros de luxo causa congestionamento em Manaus

Manaus - Um acidente envolvendo dois carros de luxo, no cruzamento das ruas Rio Mar e João Valério, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, congestionou o trânsito no local, na manhã deste sábado (13). De acordo com testemunhas, os carros eram dos modelos Mercedes-Benz e Troller.

Com o impacto da colisão, o Troller capotou na via. Apesar da complicação no trânsito, ninguém ficou ferido. No local, muitos curiosos e a perícia, que vai analisar qual dos veículos foi o responsável pelo acidente.

"Foi uma coisa louca. Eu só vi o Trollezinho virando com o impacto. Pessoal não quer mais nem saber. Principalmente, alguns que têm muito dinheiro para esbanjar. Quebram carro como tomam água", disse um popular da área.

Mais casos

Também um casal, ainda não identificado, ficou gravemente ferido, após um acidente entre um carro e uma motocicleta, recentemente, em uma rotatória do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. O casal estava em um moto, quando um carro modelo Onix, na cor branca, colidiu com a motocicleta. Com a força da colisão, os dois foram arremessados. O carro estava, supostamente, sendo conduzido por um policial militar.

