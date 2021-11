Vidal Pessoa será espaço de serviços sociais da Arquidiocese de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante encontro com Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, revelou que vai assinar um Termo de Cessão do prédio da antiga Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, na avenida Sete de Setembro, para a Arquidiocese fazer uso de ações sociais. Esteve presente no encontro o Secretário da Semulsp, Sabá Reis, representando a Prefeitura de Manaus.

O governador Wilson Lima revelou que, na próxima terça-feira (16), uma equipe do Estado vai fazer uma visita técnica ao local, com a equipe da Prefeitura de Manaus, para restaurar o prédio que foi desativado definitivamente no dia 12 de maio de 2017. O prédio que possui 114 anos é um marco na história do Sistema Prisional do Amazonas, sendo a primeira unidade prisional do Estado.

“Nós estamos trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Manaus e com Arquidiocese para que a gente possa dar uma destinação nobre para aquele prédio. Todo mundo sabe e conhece a Cadeia da Sete de Setembro como referência de conflitos. Mas agora, a gente trabalha para ter uma área de conforto, paz, abrigo e com o poder de levar o alimento espiritual e ação social por parte da Arquidiocese”, ressaltou Lima.

Para o Secretário Municipal, Sabá Reis, a cessão dá uma nova vida e um novo sentido para o prédio que está desativado por mais de quatro anos.

“A igreja Católica, por meio do Dom Leonardo, solicitou do Wilson Lima a cessão do espaço para que ali fosse realizado um trabalho social. O governador acolheu, concordou com a proposta e a sugestão da igreja. E no dia 16/11 faremos uma visita ao local como Estado para que esse procedimento tenha o andamento necessário da urgência da igreja”, destacou Sabá.

