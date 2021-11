Moradores da Compensa celebram entrega do CDC revitalizado

O Centro Desportivo do bairro, o CDC da Compensa, foi entregue na sexta-feira (12), pelo governador Wilson Lima. | Foto: Secom

Manaus (AM) - Após quase 30 anos de espera, moradores do bairro da Compensa, na zona Oeste da capital, celebraram a revitalização do Centro Desportivo do bairro, o CDC da Compensa, entregue na sexta-feira (12), pelo governador Wilson Lima. A revitalização completa do local traz maior segurança e possibilita a retomada de projetos sociais importantes para a comunidade.

A ação coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), acontece por determinação do governador Wilson Lima, que já anunciou que pelo menos 13 campos de futebol serão completamente revitalizados em Manaus.

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, a revitalização dos campos e a retomada do esporte comunitário no bairro é de extrema importância para a comunidade da Compensa.

“As famílias que estão voltando para o CDC da Compensa, as crianças estão voltando, os campeonatos infantil, adulto, masters, estão muito mais motivados e vamos abrir vários projetos juntamente com os gestores do campo. Com essa inauguração do Governo do Estado, através da Seinfra que executou a obra, a Fundação de Alto Rendimento trabalhará as escolinhas para que isso seja um sonho continuado e não apenas a obra em si, mas que as pessoas sejam beneficiadas, como o governador prega: que isso muda sim a vida das pessoas˜, afirmou.

Oportunidades

E mudou a vida da jovem Viviane Mota, que no dia do seu aniversário de 17 anos, celebrou a revitalização do campo onde começou a jogar futebol, há sete anos.

“Eu comecei com 10 anos de idade, eu era muito pequenininha. E era um time que só tinha meninas mesmo, grandes, e eu fui praticamente a primeira menina com 10 anos de idade a chegar aqui e jogar com as outras maiores. Aqui nessa escolinha do CDC abriu muitas portas para as meninas”, afirmou.

Em dezembro, ela segue para Portugal, onde fará teste para jogadora profissional de futebol. Segundo ela, a reforma do campo pode dar a chance para outras meninas seguirem o sonho de entrar para o esporte.

“A revitalização pode trazer muitas coisas boas, porque muitas vezes as mães não deixavam as meninas virem por não ter segurança aqui. E com essa inauguração que está acontecendo vão abrir muitas portas, muitas meninas vão aparecer pra jogar, porque vão estar seguras né, vão ver que está seguro”, disse.

Revitalizações

No CDC da Compensa, os serviços incluem capinação, limpeza e remoção de entulhos, operações de tapa-buraco e revitalização urbanísticas, dentre outras intervenções no entorno do espaço. A área esportiva ainda recebeu pintura geral; revitalização de alambrados, estrutura metálica, reforma da área social, construção de canaletas para drenagem; além da revitalização na arquibancada e área de futevôlei.

