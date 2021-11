Banhistas devem usar máscara na Ponta Negra e manter distanciamento

No feriado, a praia estará funcionando também para os banhistas | Foto: Semcom

Manaus - Com 70% da população vacinável imunizada contra a Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, reabriu o acesso à praia da Ponta Negra também aos domingos, iniciando neste dia 14, véspera do feriado de Proclamação da República, 15.

No feriado, a praia estará funcionando também para os banhistas. Mesmo com a flexibilização, a prefeitura reforça que os usuários utilizem obrigatoriamente a máscara e mantenham o distanciamento social, evitando aglomerações. Com as águas do rio Negro mais baixas na vazante, a faixa de areia está extensa e permite que as famílias e grupos, que frequentam o espaço, possam se manter distantes e com segurança.

“Com o avanço da vacinação na capital, estamos abrindo a praia também aos domingos e teremos medições semanais para acompanhar os números da Covid. Vamos manter todos os cuidados, o distanciamento e seguir intensificando a necessidade de todos se vacinarem. Nos meses de novembro e dezembro, faremos este controle”, disse David Almeida.

Em razão das medidas de proteção contra a pandemia da Covid-19, a praia e o acesso ao banho estavam interditados aos finais de semana e feriados, funcionando de segunda-feira a sábado. Agora o complexo volta a funcionar de segunda a domingo, de 9h às 17h (para banho no rio). Os salva-vidas voltam a operar no complexo de segunda a domingo.

A comissão, que coordena a gestão do parque, montou uma estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, além da vacinação e dos reforços da prefeitura, para garantir o máximo de imunização à população. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Acesso

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Semulsp também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

