Wilson Lima faz balanço da entrega dos cartões do Auxílio Estadual

Manaus - O governador Wilson Lima, neste sábado (13), fez um balanço da primeira semana de entregas do cartão do Auxílio Estadual Permanente na capital. Até o fim do dia, a estimativa é repassar cerca de 35 mil cartões à população em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa vai atender 300 mil pessoas em todo o estado. No interior, o cartão começa a ser distribuído na próxima quinta-feira (18), informou Wilson Lima.

“Hoje eu já estive na zona leste, na zona norte, em pontos de entrega de cartão, uma movimentação muito grande. Às 4h da manhã já tinha gente na fila e, por isso, em alguns locais, abrimos postos antes das 8h para atender essa demanda. Até o meio-dia, nos nove pontos de Manaus, esperamos entregar cerca de 5 mil cartões e até o fim do dia 10 mil. Somente aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, hoje já entregamos 570 cartões”, disse o governador, durante entrega no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Esse foi o quarto ponto de entrega do cartão visitado pelo governador neste sábado. Wilson Lima também acompanhou a entrega no Centro Cultural Thiago de Mello, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola e Escola Estadual Padre Luiz Ruas.

“É uma ajuda muito grande para mim, porque sou só eu e Deus, pago água, luz, tenho que comer e, então, para mim foi ótimo, fico até emocionada com isso. Muito bom mesmo. Chegou em boa hora”, disse Edinelia Martins, de 60 anos.

“Eu só tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao nosso governador, que está fazendo essa ajuda para nós, para o povo do Amazonas. Só tenho a agradecer, estou muito feliz, muito feliz mesmo”, disse Delcides de Azevedo, de 67 anos.

Somente em Manaus, 158 mil famílias serão beneficiadas. São nove pontos de entrega na capital. O atendimento é por agendamento. Para conferir se tem direito ao benefício é necessário acessar o site auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

E no interior, as entregas começam por Itacoatiara, no próximo dia 19, onde 6 mil cartões serão entregues.

