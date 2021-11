Vídeo: AM registra duas mortes por choque elétrico em menos de 24h

As vítimas morreram após receberem a descarga elétrica | Foto: Reprodução





AMAZONAS (AM)- Acidentes com choques elétricos acontecem com frequência no Amazonas. Neste sábado (13) e domingo (14) foram registrados duas mortes, uma na capital e outra no interior.

O primeiro caso aconteceu na tarde de ontem na cidade de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros quilômetros Manaus), o eletricista Mário Jorge de Oliveira, 43 anos, morreu após receber uma forte descarga elétrica. O fato ocorreu no Ramal do baixo Rio, km 7, do município, por volta de 15h20.

Mario Jorge chegou a ser encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Thomé de Medeiros Raposo, mas chegou sem vida na unidade de saúde.



Na manhã deste domingo (14), por volta de 8h50, na rua Jeremias, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, José Raimundo do Santos, 45 anos, morreu após mexer em um poste da localidade. Testemunhas afirmam que o homem ficou "grudado" no poste e morreu no local.

Veja o vídeo da retirada:

Ele precisou ser retirado do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para constatar a morte.

A Polícia Militar também foi acionada por populares e a guarnição fez o isolamento do local até a chegada de agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Mortes por choque

Em setembro deste ano, um funcionário de uma concessionária de energia morreu após ser atingido por um fio de alta tensão durante uma manutenção em um poste.

Testemunhas informaram que a vítima estava trabalhando quando acabou sendo atingida e recebeu a descarga elétrica. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

