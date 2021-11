Trânsito de Manaus faz vítimas fatais neste fim de semana

As vítimas foram socorridas mas morreram após acidentes | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O número de vítimas de acidentes fatais só aumenta no Amazonas . Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortes no trânsito aumentou 11,9% em todo o estado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Luís Salustiano Lima de Carvalho, 72 anos, Ezildo Torres de Paula, de 61 anos e Ivanilson Pereira de Moura, 32 anos morreram neste fim de semana em graves acidentes na cidade.

Na noite deste sábado (13) Luís Salustiano estava atravessando sozinho a avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-Sul de Manaus, quando foi atingido por um veículo desconhecido.

Luís foi levado pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto sendo transferido, posteriormente, para o HPS João Lúcio, onde veio a óbito por volta das 19h.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite deste sábado (13), às 22h.

Atingido na contramão

Ezildo Torres morreu durante a madrugada de sábado após o carro da vítima colidir contra uma van modelo Jumper, cor branca, em frente ao Shopping Grande Circular, no momento em que Ezildo fazia um retorno e acabou entrando na contramão.

A vítima precisou ser submetida a uma cirurgia e veio a óbito durante o procedimento no HPS João Lúcio. O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Colisão de veículos

Ivanilson Pereira morreu na tarde de sábado após ser atingido por um venezuelano identificado como Bryan Marcelo Jimenez Romero. Elielza de Oliveira, de 27 anos, também estava na motocicleta e sofreu ferimentos. A colisão entre a motocicleta Sousa, modelo AS 150 Street, conduzida pela vítima e o veículo Fiat, modelo Mobi, cor branca, conduzido por Bryan, aconteceu na estrada do Puraquequara, bairro Colônia Antônia Aleixo, zona Leste.

A passageira foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

Segundo o registro, o motorista não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local do acidente para prestar assistência às vítimas até a chegada do atendimento médico.

