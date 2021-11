Veja horários de entrega dos cartões Auxílio Permanente neste feriado

A mudança de horário é para otimizar o atendimento | Foto: Kerolyn Leigue/Seas

MANAUS (AM) - As entregas dos cartões do Auxílio Estadual Permanente foram paralisadas neste domingo(14), mas serão retomadas nesta segunda (15), feriado (15) da Proclamação da República.

Os contemplados devem comparecer aos nove postos de atendimento em Manaus das 8h às 17h. E a partir de terça-feira (16), o atendimento será das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados e feriados.

A mudança de horário é para otimizar o atendimento, de acordo com o fluxo de pessoas verificado durante a semana inicial de entrega do benefício. O mesmo formato será aplicado na operação de entrega dos cartões no interior do estado.

Os contemplados pelo Auxílio Estadual, em sua maioria, vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. O maior auxílio da história do Amazonas é um complemento de renda para as famílias.

A artesã Alcirene Oliveira da Costa, 61, moradora do Mutirão, definiu o auxílio como “uma benção''.

" Meu esposo se tornou deficiente visual, perdeu a visão gradativamente, sem conseguir mais emprego. Crio uma neta menor de idade e atualmente a renda que temos é R$ 89 do Bolsa Família. O Auxílio Estadual vai ajudar bastante " Alcirene Oliveira, artesã

O atendimento no CECF Teonízia Lobo transcorre com tranquilidade. Foram abertos oito guichês, com 15 atendentes.

De acordo com o coordenador do local, Hefrânio Maia, a logística adotada pelo Governo do Estado, no Centro de Convivência favoreceu positivamente os trabalhos, que se tornaram ágeis e humanizados.



O dirigente explicou que foi montado um sistema de recepção, onde é feita uma triagem detalhada da documentação; constatada ser a data de entrega do benefício ao requerente, o mesmo é encaminhado para o guichê onde está o seu cartão.

“Em três minutos o atendente faz todo o procedimento de confirmação de dados e efetua a entrega do cartão”, disse Hefrânio Maia, informando que o Teonízia Lobo está com 33 servidores envolvidos no trabalho de entrega dos cartões.

