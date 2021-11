Proclamação da República impulsionou desenvolvimento do Amazonas

Na época, o Amazonas era uma das poucas províncias ricas do Brasil | Foto: Reprodução





MANAUS (AM) – Há 132 anos, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia para adotar o sistema republicano. O período emblemático da história nacional provocou fortes mudanças em todas as regiões do país. O Amazonas, que na época era fartamente beneficiado pelo Ciclo da Borracha amazônico e uma das poucas províncias ricas do país, teve o desenvolvimento impulsionado após receber autonomia com o novo regime de governo.

“Até então, o Brasil Império era mais agrário, com uma indústria que ainda engatinhava e com grande parte da população analfabeta”, é o que conta o professor Otoni Mesquita sobre o período que vai de 1822 até 1889, ano em que um novo modelo de organização político surgia no país.

Ele destaca ainda que o Brasil não havia preparado todas as suas províncias para que detivessem alguma autonomia após a transição para a república. Com exceção de poucas áreas, como São Paulo, Rio Grande do Sul e o próprio Amazonas, que já se articulavam economicamente e de forma autônoma com o surgimento da república.

" De qualquer forma, foi graças a essa autonomia que foi possível aplicar parte dessas riquezas econômicas no desenvolvimento em Manaus. Apesar de uma parte ir para a capital do país, àquela altura o Rio de Janeiro, grande parte ficava na região " , ”, diz Mesquita.

Assim, mesmo sem nenhum apoio da gestão central da república com a distribuição de verbas, o Amazonas conseguiu desfrutar da renda obtida com a produção da borracha até o fim do ciclo econômico.

República fruto de golpe

Ao se encerrar a monarquia constitucional do império no final do século XIX, foi instaurada a república no Brasil, identificada como um golpe orquestrado pelo Marechal Deodoro da Fonseca que estava descontente com a nomeação do novo gabinete pelo imperador, conforme explica historiador Aguinaldo Figueiredo.

“Quando Deodoro da Fonseca decidiu aplicar o golpe, ele estava doente, ainda de pijama na cama e resolveu colocar a farda. Montou no seu cavalão, convocou o estado maior do exército e foi para frente do campo de Santana. Proclamou então a república a revelia de todo o país”, diz o professor.

Porém a notícia da mudança do sistema político demorou a alcançar os estados brasileiros. Em Manaus, por exemplo, a informação só foi difundida no dia 21 de novembro.

Apesar de se alterar a forma de governo, alguns grupos que apoiavam a monarquia, agora passaram a dar apoio ao novo poder, como os ex-escravocratas, latifundiários, grandes comerciantes e militares convertidos pelo positivismo, corrente filosófica europeia. Além disso, mesmo com a vigência da república, ainda sim, as eleições não eram de acesso a todos da sociedade, o que acabava prejudicando a própria democracia, como explica Figueiredo.

“De fato, houve a implantação da república fazendo uma nova constituição onde se tornou o estado laico e criou-se eleição direta para o presidente e para alguns cargos. Mas, ainda com algumas restrições de mulheres, analfabetos, padres e militares de patente. Então é uma república restrita, até bastante necessitada”, diz o professor.

No Amazonas, onde não havia economia baseada intensamente no trabalho de mão de obra escrava, a resistência às ideias republicanas era menor.

Já em relação a uma parcela do exército da época, como analisa o professor Juarez Clementino, era em grande parte, formada por jovens com ideais positivistas, discípulos do líderes militares, ao quais deram o golpe civil-militar que deu fim a monarquia e que possibilitou a instauração da República.

“Não à toa, os primeiros governadores formaram uma quase sequência ininterrupta militar, entre eles Eduardo Ribeiro, que tem a imagem associada fortemente à modernidade e prosperidade com a instauração do regime republicano”, conta o professor.

Assim, o primeiro momento da república é marcado pela administração de grupo militares, sendo nomeado como “República de Espadas”. “Os generais tocaram, inclusive, o terror no país. Cada um querendo implantar a república ao seu modo e fazer o que bem entendiam”, diz o professor Aguinaldo Figueiredo.

