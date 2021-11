Vacinação no Studio 5 e UBSs Japiim e Vicente Palotti é suspensa

Os três pontos voltam a funcionar normalmente na quarta-feira (17) | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A Prefeitura de Manaus informa que, em razão de problemas técnicos, os pontos de vacinação contra a Covid-19 localizados no Studio 5 e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Japiim e Vicente Palotti, todos na zona Sul, não poderão atender o público nesta terça-feira (16). Os três pontos voltam a funcionar normalmente na quarta-feira (17).

A vacina segue sendo ofertada em outros nove locais da mesma região geográfica. Os endereços e horários de funcionamento desses pontos estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e no site do órgão, podendo ser acessado diretamente pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 .

Além dos pontos estratégicos e das unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics) e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), entrará em funcionamento um ponto de vacinação no Millennium Shopping, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, na zona Centro-Sul, que atenderá de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Já a partir de quinta-feira (18), os pontos de vacinação dos seis shoppings voltam a funcionar até o domingo, com atendimento das 14h às 21h, nos shoppings Manauara, Sumaúma, Grande Circular, Manaus Plaza e Ponta Negra.

No Manaus Via Norte, a vacinação será das 11h às 20h. Com isso, a campanha terá 57 pontos de vacinação.

