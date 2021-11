Menina de 11 anos morre após ser atropelada em Manaus

O acidente foi presenciado pelo marido e pai das vitimas, que correu para socorrer as duas | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A pequena Janaína Brandão Vicente, de apenas 11 anos, perdeu a vida após ser atropelada por um carro em alta velocidade, na madrugada desta terça-feira (16).

O atropelamento aconteceu na avenida Constantinopla, no Conjunto Campos Elíseos, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Além da menina, a mãe da vítima também foi atropelada e ficou ferida.

O acidente aconteceu durante forte chuva que assolou a capital amazonense durante a madrugada desta terça.

As duas foram atravessar a avenida, quando o carro em alta velocidade atingiu mãe e filha, e arremessou as duas a uma distância de 20 metros.

O acidente foi presenciado pelo marido e pai das vitimas, que correu para socorrer as duas. Enquanto a mãe quebrou a perna e foi levada a uma unidade de saúde de Manaus, Janaína morreu no local.

O motorista que foi responsável pelo atropelamento, fugiu sem prestar socorro às vítimas. Câmeras de segurança de comércios próximo ao local podem ter registrado o momento do acidente.

Outro caso

Na noite de domingo (14), um policial civil atropelou três pessoas - uma criança de nove anos, uma adolescente de 14 e uma jovem de 20 anos - enquanto estavam atravessando uma faixa de pedestre, na noite de domingo (14), na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

As vítimas estavam atravessando a avenida para irem até uma farmácia, quando foram atingidas pelo veículo de cor preta.

As meninas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Enquanto, a jovem de 20 anos ainda está hospitalizada por ter quebrado a clavícula, as meninas de nove anos e 14 anos já receberam alta.

O condutor fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, se apresentou para a família e afirmou que prestará assistência às vítimas do acidente.

