Seap e Sebrae realizam nova rodada de oficinas sobre Empreendedorismo

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) deram início, nesta terça-feira (16), a uma nova rodada de oficinas sobre empreendedorismo com os reeducandos do sistema prisional do Amazonas. As oficinas estão sendo conduzidas por profissionais do ramo e estarão em curso durante três dias diferentes, com duração de duas horas cada.

Nesta terça (16), a primeira oficina teve como tema principal a Formalização do microempreendedor individual (MEI). Nesse tema, os internos participantes receberam orientações e conhecimentos sobre regras, procedimentos, obrigações e benefícios de se tornar um MEI, além de poderem tirar dúvidas e receber dicas de empreendedorismo. Nas próximas oficinas, que serão ministradas nos dias 23 e 25 de novembro, serão abordados temas sobre Modelos de Negócios e Educação Financeira.

As oficinas alcançaram desta vez o total de 103 reeducandos que cumprem suas penas nas unidades prisionais da capital e do interior. Entre as unidades contempladas estão: o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj); o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat); o Centro de Detenção Feminina (CDF); os Centros de Detenção Provisória de Manaus 1 e 2 (CDPMs 1 e 2); a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), no interior.

" Hoje a Seap oferta cursos de qualificação no sistema prisional que geram caminhos para que os internos, ao cumprirem suas penas, consigam entrar no mercado de trabalho por meio da abertura do seu próprio negócio. É por esse motivo que as palestras são necessárias, pois é através delas que os reeducandos podem obter o conhecimento necessário para gerir e montar a sua pequena empresa; e fomentar o seu espírito empreendedor " pontuou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

*Com informações da assessoria.

