Via de comunidade recebe obras de infraestrutura em Manaus

Rua está localizada na comunidade Rio Piorini | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Sem infraestrutura básica há mais de 20 anos, a rua Luanda, na comunidade Rio Piorini, Zona Norte de Manaus, está recebendo obras de infraestrutura total com a implantação de drenagem profunda, compactação do solo e mais a pavimentação.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura ( Seminf), o local, intrafegável às margens do igarapé, transbordava sempre que chovia, causando transtornos aos moradores. As equipes da Seminf já estão no local, que recebeu grandes caixas coletoras de águas e o início da implantação de aproximadamente 200 metros de tubulações em concreto armado, que irão dar a vazão correta às águas das chuvas.

Nesta terça-feira (16), o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, esteve no local fiscalizando os serviços e conversando com os moradores. "Aqui é mais uma via onde a realidade é bem difícil, o local não tem infraestrutura alguma, está com o solo natural. Mesmo com todas as adversidades que estamos enfrentando, como recurso financeiro diminuído, muitas chuvas e a pandemia, a determinação do prefeito David Almeida é que façamos o nosso melhor, para que essas famílias, esquecidas há anos, possam ter um lugar digno para morar. Afinal é um direito de todos", explicou Rotta

Acompanhado de perto os serviços na sua rua, a dona de casa Manilsa dos Santos, moradora há dois anos da localidade, está feliz vendo as equipes da prefeitura trabalhando na área.

" Estou aqui há dois anos, mas têm moradores que já vivem aqui há 20 anos e nunca viram um grama de asfalto. Hoje, estamos todos esperançosos. Ver o vice-prefeito Rotta aqui, conversando com todos, nos encheu de esperanças. Vou acreditar que tudo será melhor nesse próximo inverno " , afirmou Manilsa.

Após a implantação dos 200 metros de tubulações e as seis caixas coletoras, a via será compactada e asfaltada pela primeira vez. Mais de dez servidores executam os serviços, auxiliados por retroescavadeiras e caminhões.

*Com informações da assessoria.

