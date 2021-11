Forte chuva causa deslizamentos e outros estragos em Manaus

A Zona Leste de Manaus foi a mais afetada com as fprtes chuvas | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A forte chuva que atingiu Manaus, nesta terça-feira (16), deixou prejuízos em várias zonas da cidade. Motoristas também tiveram de ter paciência para lidar com retenções no trânsito nas vias mais movimentadas da capital. Nas últimas 24 horas a pluviometria na capital chegou a 58,4 milímetros e teve como área mais afetada, a Zona Leste de Manaus.

A Defesa Civil de Manaus registrou 10 ocorrências até o momento. Veja:

Ocorrências defesa civil nesta terça (16):

1 - Alagamento

Endereço: Beco Irara, Compensa, Zona Oeste de Manaus.

2 - Desabamento de muro

Endereço: Rua Daria, São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

3 - Desabamento de Rip-Rap

Endereço: Rua Comendador JG de Araújo, Santo Antônio, Zona Oeste.

4 - Risco de desabar muro

Endereço: Guabajuba - Cidade Nova, Zona Norte.

5- Deslizamento de barranco

Endereço: Beco Darcy Azambuja- Antiga rua São José / São Raimundo, Zona Oeste.

6 - Deslizamento de barranco

Endereço: Rua Deusilio de Amaral, Educandos, Zona Sul.

7- Rompimento de bueiro

Endereço: Rua São Pedro- Antiga Miranda Filho, Colônia Oliveira Machado, Zona Sul.

8 - Desabamento de muro

Endereço: Rua Oscar Homero, Zumbi, Zona Norte.

9- Risco de desabamento

Endereço: Rua Ipanguaçu, Alvorada, Zona Centro-Oeste.

10- Rompimento de bueiro

Endereço: Rua Conopulis, Lírio do Vale, Zona Oeste

Nas últimas 72 horas, a média da pluviometria foi de 75,4 milímetros para a cidade de Manaus. As ocorrências na capital seguem sendo atualizadas pela Defesa Civil ao longo do dia.

Leia mais

Nível do Rio Negro sobe quatro centímetros em três dias de chuva

Após quatro meses de queda, nível do Rio Negro volta a subir em Manaus

Vídeo: morador filma série de raios no céu de Caldas Novas; veja