Carro invade comércio e atinge casal e duas crianças em Manaus

O caso aconteceu no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um casal e duas crianças de 2 e 7 anos ficaram feridos, na tarde desta terça-feira (16), após um veículo modelo Volkswagen Saveiro, de cor branca, invadir e destruir o comércio das vítimas que fica na beira da pista na avenida Margarita, comunidade Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas afirmaram que esse veículo que é de propriedade de uma construtora foi atingido antes por um outro carro do mesmo modelo, no qual o motorista fazia um retorno irregular. Com o impacto da colisão, o Saveiro de cor branca acabou invadindo o comércio e causando ferimentos nas vítimas.

As duas crianças foram socorridas e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Zona Leste da capital. Uma já recebeu alta e a outra segue em estado grave pois teve traumatismo craniano.

Os pais das crianças também foram levados à uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

A perícia deve apontar as causas do acidente e os envolvidos devem ser ouvidos em uma delegacia de Polícia Civil.

Leia mais

Menina de 11 anos morre após ser atropelada em Manaus

Policial atropela crianças e jovens em faixa de pedestre em Manaus