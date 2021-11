Igarapés podem ser 'saída' para trânsito de Manaus? Engenheiro explica

A implementação de um sistema que utilize os igarapés como como modais de transporte esbarra nos altos custos previstos em eventuais obras nesse sentido | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Uma das particularidades marcantes na capital amazonense são seus recursos naturais como os igarapés que cortam a sua área urbana. É exatamente nesse aspecto geográfico que especialistas exergam uma potencial alternativa para um dos maiores problemas de Manaus: o trânsito carregado que congestiona as suas principais avenidas.

A implementação de um sistema que utilize os igarapés como modal de transporte, no entanto, esbarra nos altos custos previstos em eventuais obras nesse sentido.

No total, existem quatro bacias urbanas, além de seus principais afluentes, que cercam os bairros de Manaus, como a bacia de São Raimundos, a bacia do Educandos, a bacia do Puraquequara e a bacia do Tarumã. Mesmo com potencial para serem ferramentas de mobilidade urbana e que possibilitariam uma diminuição no volume de engarrafamentos na capital, sua aplicação requer uma abundante demanda de recursos, como conta Manoel Paiva, engenheiro de trânsito.

Além dos altos valores, o especialista explica que para aproveitar os principais igarapés de Manaus, seriam necessários investimentos em infraestrutura de embarque e desembarque de passageiros e cargas nos terminais. Ao mesmo tempo, o crescimento desordenado da área urbana de Manaus ao longo das últimas décadas também é outro fator que prejudica a execução desse modal fluvial.

“Os dois grandes igarapés que nós temos aqui, como o principal deles que é o igarapé do Mindu e o igarapé do Quarenta, poderiam se tornar grandes vias hidroviárias, seria um grande canal. Mas isso, se tivesse sido planejados e previstos antes dessa ocupação desordenada que houve ao longo dos anos”, explica Paiva.

“É por isso que hoje o que está sendo discutido no plano municipal de mobilidade urbana é o transporte hidroviário somente na orla de Manaus”, diz o engenheiro, explicando que esse modal que consta no plano municipal de mobilidade urbana, debatido desde 2015, adentra o Igarapé do Tarumã, passa pela Ponta negra, São Raimundo, o Porto Central, Educandos e vai até o bairro Puraquequara, na Zona Leste.

Trânsito carregado

Problema crônico há décadas, o trânsito de Manaus segue contando apenas com os ônibus em seu sistema de transporte público. Além disso, a capital possui uma das maiores frotas do país, com 798.215 veículos, segundo o levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Detnatran), o que provoca engarrafamentos nas principais vias, e agrava ainda mais a locomoção dos usuários dos ônibus.

" O nosso trânsito tem um grande problema. Existe muito carro para pouca via. E geralmente, a prioridade das políticas públicas está voltado ao sistema viário de veículo de transporte individual, ou seja, para automóvel. Se continuarmos neste cenário, em pouco mais de dez anos, a cidade vai ficar totalmente paralisada " , diz o engenheiro Manoel Paiva.,

Investimento no sitema hidroviário

Para o engenheiro, uma alternativa para minimizar os grandes fluxos de veículos que congestionam a cidade é investir em obras do sistema rodoviário, principalmente nas redes de mobilidade que envolvem os transportes em massa.

" “É preciso fazer um grande terminal rodoviário metropolitano totalmente integrado para atender toda a região metropolitana e esse entorno de Manaus, dando prioridade ao transporte coletivo urbano e integrado. Então é por isso que nós temos que efetivamente dar prioridade ao transporte de passageiros. Com isso, nós vamos aliviar, melhorar e humanizar o trânsito da cidade, tornando menos violento com menos vítimas fatais, menos acidentes, menos estresse no deslocamento”, " diz Paiva.,

