Rio Preto da Eva libera uso de máscara em locais abertos

| Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva (AM) - Os moradores de Rio Preto da Eva (distante de 80 quilômetros de Manaus) já podem ficar sem máscaras de proteção contra a Covid-19 em espaços abertos. A medida foi anunciada, na terça-feira (16), pelo prefeito da cidade, Anderson Silva (Progressistas). Com isso, a cidade se torna a primeira do Amazonas a liberar a obrigatoriedade do uso do item de proteção.

A notícia foi durante uma live do prefeito, acompanhado pela secretária municipal de saúde, Aila Carla, e pelos coordenadores Railson Vasconcelos e Cristiane Lindoso, do Programa Nacional de Imunização e Vigilância Sanitária, respectivamente.

Justificativa

De acordo com o chefe do executivo municipal, 82% da população tomou a primeira dose e falta pouco para que 60% tenham tomado a segunda. Os números diferem dos dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS). No site do órgão, são 45, 7% da população e o percentual de vacinados com a segunda é de 38,1%. Ainda segundo a FVS, apenas 18, 1% está com o esquema vacinal completo.

A medida foi anunciada, nesta terça – feira (16), pelo prefeito da cidade, Anderson Silva (Progressistas). Com isso, a cidade se torna a primeira do Amazonas a liberar a obrigatoriedade do uso | Foto: Divulgação

Anderson Silva deixou claro que o decreto vale para os limites do município, contemplando seus espaços turísticos.

“A partir de hoje fica livre o uso de máscara em ambiente aberto. Então você pode caminhar pelas ruas, ir para os balneários, pegar um banho de sol, ir para a praça, ir para o Cristo [ponto turístico da cidade], você vai para qualquer ambiente aberto, está 100% aberto o não uso de máscara”, afirmou.

No entanto, a utilização de máscaras e ambientes fechados permanece, lembrou o prefeito, que prometeu, após receber recursos federais de emendas parlamentares, aumentar o número de fiscais na rua e investir na higienização dos espaços públicos.

Festança

E Rio Preto da Eva, mesmo a situação da pandemia, precisando de cuidados redobrados, acabou sendo palco de dois grandes eventos em outubro deste ano como a “Festa da Laranja” e “Marcha Para Jesus”.

Veja a live do prefeito

ATUALIZAÇÃO DO DECRETO CONTRA O CVID-19 | Autor: Prefeitura de Rio Preto da Eva

Leia mais:

Feira da Laranja agitou Rio Preto da Eva no fim de semana

Sistema viário de Rio Preto da Eva é inaugurado por Wilson Lima