Interior do Amazonas vai receber R$ 25 milhões para investimentos

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (17), convênios com sete prefeituras municipais do interior para investimentos da ordem de R$ 25 milhões. A maior parcela, de R$ 23,136 milhões, será para obras de infraestrutura e aquisição de materiais permanentes para escolas. Parte dos recursos é referente à liberação pelo Governo do Estado de pagamentos de emendas de parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

" Nós temos dados uma prioridade de investimentos em infraestrutura e trabalhado para condições mínimas de sobrevivência as pessoas. O interior é muito carente, a gente sabe o abandono que foi durante anos. Por isso que a gente tem feito esse esforço de firmar essas parcerias com as prefeituras " , destacou o governador Wilson Lima.

Nas assinaturas dos convênios estiveram presentes os prefeitos de Eirunepé, Raylan Barroso; Guajará, Ordean Silva, Ipuxuna, Socorro Oliveira; Novo Airão, Frederico Junior; Santa Isabel do Rio Negro, José Beleza; São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Moreira, e Tapauá, Gamalieu Almeida. Além dos deputados estaduais Dr. Gomes, Cabo Maciel e Angelus Figueira, sendo alguns dos convênios resultados de emendas parlamentares deles.

De acordo com o prefeito de Novo Airão, Frederico Junior, o aporte de R$ 300 mil do convênio para aquisição de materiais permanentes para escolas da rede municipal auxiliará, principalmente, na compra da mobília completa da primeira creche da cidade. O projeto é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Gomes.

“Nós terminamos com recurso próprio, mas não tivemos condições de comprar o mobiliário dela, e veio a pandemia, tudo atrapalhou, mas essa creche está pronta e hoje, com as graças de Deus e com o Governo que nós temos hoje apoiando os municípios do interior do estado do Amazonas, eu hoje assino um convênio no valor de R$ 300 mil”, relatou, agradecido, Frederico Junior.

Infraestrutura

Dois convênios foram assinados com a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. O primeiro contempla a pavimentação do sistema viário do município, com aporte de R$ 4.410.248,52, que beneficiará o escoamento da produção agrícola e o transporte de passageiros e cargas. O segundo convênio, de R$ 4.142.159,73, será para revitalização da estrada do aeroporto da cidade.

Com a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, foi firmado convênio para recuperação da Estrada Camanaus, fundamental para escoamento da produção agrícola do município. O convênio é de R$ 13.347.665,84.

“Isso é muito importante porque o Governo do Estado olha com muito carinho, nosso governador Wilson Lima, para o município. Desde já, em nome do nosso povo, só quero agradecer esse convênio que está acontecendo. Depois de mais de 15 anos isso está acontecendo; São Gabriel da Cachoeira está sendo beneficiado por esse momento histórico”, comemorou o prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Moreira.

Eirunepé

O governador Wilson Lima também assinou convênio com o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, para reforma do Ginásio Poliesportivo Gilberto Mestrinho, com investimentos de R$ 936.612,47. O projeto contempla pintura e nova cobertura metálica da quadra, piso polido, pintura e forro em PVC da bilheteria, reforma dos vestiários masculino e feminino, pintura, piso cerâmico e bancadas em granito dos quiosques e serviços da parte elétrica e hidráulica.

Outros três convênios, da ordem de R$ 1,8 milhão, foram firmados com as prefeituras de Guajará, Tapauá e Ipixuna para investimentos no setor rural.

*Com informações da assessoria.

