Incêndio de grandes proporções atinge empresa no Distrito Industrial I

Manaus (AM) - Um incêndio atingiu o Centro de Reciclagem, na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (17). Segundo colaboradores da fábrica, o fogo teria começado por volta de 13 horas e a falta de energia teria agravado a situação.



“O acidente foi provocado por um curto-circuito na rede elétrica e a empresa ficou sem energia para funcionar as bombas de água para conter o incêndio. A gente viu que se tornou uma proporção grande, quando o fogo foi onde tinha papel, esponja e palet”, disse um colaborador do local, que não quis ser identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta de13h21 para atender a ocorrência e empregou sete viaturas na ação de contenção das chamas.

De acordo com o tenente Márcio Lima, assim que a corporação chegou ao local, a área foi isolada.



" A parte primordial foi isolada, a empresa é bem espaçosa e atingiu a estrutura de um dos depósitos. As nossas viaturas de combate têm a capacidade para cinco mil litros, eles fizeram abastecimento, retornavam e as outras continuavam no combate ao incêndio. A empresa disponibilizou um tanque de 80 mil litros para utilizar nessa operação, mas toda a estrutura foi utilizada para combater o incêndio " Márcio Lima, tenente

Congestionamento

Do lado de fora, vários caminhões da instituição foram retirados do pátio interno e estacionados na entrada, carregados de materiais recicláveis.

Por conta disso, houve lentidão no trânsito e muitos trabalhadores foram para a porta da fábrica. Curiosos que passavam em frente ao Centro de Reciclagem, podiam avistar uma grande nuvem de fumaça pelo céu da zona Leste. As causas do incêndio seguem sendo investigadas.

Nota

A empresa também se manifestou por meio de nota, afirmando que "o sinistro já foi totalmente controlado, pelo corpo de bombeiros, e tão logo seja concluída a perícia nas instalações, informará os resultados. Ressaltamos que a empresa segue rigorosas normas de segurança, cumprindo com todos os requisitos para execução de suas tarefas".





