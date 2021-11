Carreta tomba e causa engarrafamento na Avenida Constantino Nery

Só por volta de 10h50 que o problema foi resolvido, com trabalhadores da empresa trabalhando, também, para remover a carreta. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (17), na Avenida Constantino Nery, zona Centro-Oeste de Manaus, nas proximidades da Cervejaria Ambev da Amazônia. Por conta disso, o trânsito sofreu uma interdição e motoristas acabaram retornando pela contramão.

De acordo com testemunhas, a carga se soltou, o que provocou o desatrelamento da carreta. O congestionamento, no sentido bairro-Centro, se estendeu até a frente do Clube Municipal.

Só por volta de 10h50 que o problema foi resolvido, após trabalhadores da empresa removerem a carreta.

Do outro lado da cidade, na rua Crisanto Jobim, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital, uma outra carreta entrou em pane mecânica e deixou a via interditada.

Na mesma manhã, uma outra carreta apresentou problemas na zona Sul de Manaus. | Foto: Divulgação

