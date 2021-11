Chuva causa acidentes e deslizamentos de barranco em Manaus

Na rua Paxiúbas, bairro Dom Pedro, zona Centro – Oeste da cidade, três motociclistas foram feridos em um acidente de trânsito. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Apesar da forte chuva que atingiu a capital amazonense, na madrugada e manhã desta quinta-feira (18), poucas ocorrências foram registradas. Dentre elas, um deslizamento de barranco na rua São Francisco das Chagas, antiga Travessa Esperança, no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus, nas proximidades do colégio Fábio de Lucena, de acordo com informações da Defesa Civil.

Na rua Paxiúbas, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da cidade, três motociclistas ficaram feridos em um acidente de trânsito e foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), após a colisão. Todos foram encaminhados a unidades de saúde.

Também no bairro Dom Pedro, próximo ao colégio La Salle, na avenida Pedro Teixeira, foi registrado uma colisão entre um veículo modelo Honda e uma ambulância. O acidente causou congestionamento no local.

O mesmo não aconteceu na última terça- feira (16), quando uma forte chuva atingiu a cidade. A pluviometria na capital chegou a 58,4 milímetros e teve como área mais afetada a Zona Leste de Manaus. Foram 10 ocorrências registradas pela Defesa Civil de Manaus, como alagamentos, desabamentos de muro, rip-rap, barranco e rompimento de bueiros.



