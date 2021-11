Concurso da Guarda Municipal terá 200 vagas em Manaus, afirma David

Guardas municipais recebendo o armamento | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O Prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que o concurso público para a Guarda Municipal de Manaus terá 200 vagas. O anúncio foi feito durante a entrega de armas e veículos para a categoria, nesta quinta-feira (18). O edital deve ser lançado em janeiro de 2022.

"Foram gastos R$ 850 mil nesse armamento. Estou anunciando para janeiro o lançamento do edital de concurso público para Guarda Municipal com 200 vagas, sem cadastro de reserva. Estamos buscando dar melhores condições de trabalho aos guardas municipais. Esses veículos entregues irão reforçar o patrulhamento na Ponta Negra. Quero agradecer muito a parceria com o Poder Legislativo", destacou Almeida.

Ao todo, foram entregues 250 armas de fogo, do tipo pistola semiautomática calibre 9 milímetros, duas motos elétricas, dois patinetes elétricos e dois carros, que serão utilizados no patrulhamento da cidade.

De acordo com o tenente William, secretário-chefe da Casa Militar de Manaus, um projeto piloto irá abranger inicialmente 60 guardas municipais por meio de um processo seletivo, que terá etapas como investigação social, avaliação psicológica, capacitação teórica e prática para que eles sejam capacitados para proteger a população de bem.

"Nosso objetivo maior é capacitar esses guardas municipais para que eles possam fazer o uso dessa armamento da melhor forma necessária. Hoje é um dia histórico para a segurança pública municipal, pois sabemos que essa decisão do prefeito foi acertada em participar desse processo de ajudar o estado na segurança pública. Vamos ser um braço amigo do Estado para garantir a segurança dos manauaras. Até março pretendemos finalizar essa etapa de capacitar os primeiros 60 guardas municipais e em seguida vamos iniciar o processo com os demais", explicou o tenente.

O diretor da Guarda Municipal, Claudionei dos Santos Barbosa, de 56 anos, destacou que o armamento da Guarda Municipal irá proporcionar uma atuação melhor em proteção à sociedade.

"A população irá poder usufruir dessa condição que foi dada a nossa instituição. Vamos poder a partir de agora avançar em uma ocorrência, pois muitas vezes precisamos recuar em relação à desvantagem que tínhamos à criminosos. É um grande momento para nós", declarou.

O processo seletivo interno é composto por seis fases, conforme publicação do edital n° 001/2021 no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 25 de outubro de 2021.

Apesar da Guarda Municipal ter, atualmente, 421 servidores em seu efetivo, apenas 165 estão aptos a participarem do processo seletivo, conforme a lei n° 13.022 do dia 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, permitindo, assim o armamento dos agentes que ingressaram por meio de concurso público. Outros 256 entraram por meio de seleção para prestação de serviço por tempo determinado.

