Amazonprev apresenta novo sistema com simulação de benefícios

MANAUS (AM) - Pelo menos 38 secretarias e autarquias do Governo do Estado, participaram, na quarta-feira (17), de uma reunião técnica e de apresentação do novo Sistema Previdenciário da Fundação Amazonprev (Sisprev).

Com a implantação da nova ferramenta, fica “aposentada” a tramitação de processos físicos. A partir de agora, as concessões de benefícios, como aposentadorias e pensões, passam a correr em ambiente virtual.

O responsável técnico pelo Sisprev, Maurício de Souza, da Agenda Assessoria, informou que o objetivo da reunião foi promover um alinhamento entre as várias secretarias quanto ao planejamento estratégico e à segurança da informação.

" Reunimos os servidores dos setores de recursos humanos e tecnologia da informação para demonstrar a evolução do sistema e as melhorias voltadas para o processo eletrônico. " Maurício de Souza, responsável técnico pelo Sisprev

Ainda durante o evento foi aberto um painel “tira-dúvidas” para esclarecer dúvidas dos participantes quanto ao funcionamento do sistema.

" Por ser novo, muitos servidores ainda estão no processo de migração, por esse motivo essa reunião é de grande relevância, para que as demandas da Amazonprev, junto aos órgãos de origem, sejam organizadas e executadas de maneira eficiente. " Maurício de Souza, responsável técnico pelo Sisprev

Para o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a troca de conhecimento entre a instituição e as demais secretarias estaduais reforça o compromisso do governo com a transparência dos processos previdenciários.

" Capacitações como essa são importantes para o alinhamento entre as equipes, visando melhor atender nosso público-alvo e que depende do nosso compromisso. Aproveito a oportunidade para agradecer a parceria da Agenda Assessoria, que já se estende desde 2005, nos auxiliando e caminhando conosco para a execução de um trabalho transparente e rápido. " André Luiz Zogahib, presidente da Amazonprev

Parceria

A Agenda Assessoria disponibiliza o Sistema Previdenciário – Sisprev Web – para concessão de benefícios (aposentadorias, pensões e revisões), simulação de aposentadoria, controle de processos, arrecadação, recadastramento, relatórios de indicadores, entre outros serviços.

A empresa é referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas modernas e seguras, dando capacidade administrativa e financeira para a gestão da previdência de forma prática, ágil, transparente e sustentável.



