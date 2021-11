Obras de recuperação no Monte das Oliveiras iniciam nesta quinta (18)

Nos próximos dias, equipes da Seminf estarão no local realizando a finalização do projeto para a área | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Inicia, nesta quinta-feira (18), de forma emergencial, as obras de recuperação de 200 metros da rede de drenagem profunda que se rompeu em razão de construções irregulares na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Note de Manaus. O prefeito de Manaus, David Almeida, determinou a ação imediata após realizar uma visita técnica ao local, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta.

" Aqui, o trabalho já tinha sido feito nas gestões anteriores da prefeitura. Eles fizeram as galerias, só que as ocupações irregulares em cima das galerias acabam trazendo mais esse grande problema para população. São casas que desviaram o leito dos igarapés e agora, com a chegada das chuvas, vai gerar um transtorno para os moradores. Estou aqui com o secretário de Infraestrutura, e vamos verificar a melhor solução para entrarmos emergencialmente e resolver esse problema. Não vamos permitir mais esse tipo de ocupação na cidade de Manaus " , enfatizou Almeida.,

O chefe do Executivo municipal ressaltou a necessidade de a população contribuir com a Prefeitura de Manaus para minimizar os danos causados pelas construções irregulares.

"Falei com a população, porque eles precisam nos ajudar denunciando, mostrando quem está construindo irregularmente; e, assim, a gente vai tirar. Agora, a prefeitura tem comando. Eu venho pessoalmente, se for preciso, para que construções como essa não possam prejudicar a vida de toda uma população", afirmou o prefeito.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, nos próximos dias, equipes da Seminf estarão no local realizando a finalização do projeto para a área.

" É mais um problema do passado que o prefeito David vem enfrentando no presente. Vamos ter que resolver. Não é um problema novo, é um problema antigo, que afeta a vida de centenas e centenas de pessoas. O alagamento aqui é constante e o risco de desabamento da pista é iminente. O prefeito esteve aqui, se reuniu com os moradores da área, com as lideranças, e nos autorizou a fazer os estudos para que uma obra emergencial seja feita a fim de resolver o problema que é pertinente", " , explicou Rotta.,

São Raimundo

Ainda nesta quinta-feira, David Almeida e Marcos Rotta realizaram uma vistoria no desbarrancamento localizado no beco Darci Azambuja, São Raimundo, zona Oeste. No local, equipes da Seminf terão que construir uma contenção para evitar que a erosão prejudique a estrutura das moradias locais.

"Eu ouvi dos moradores que esse problema já existe há mais de dez anos. Ali são 700 metros de orla, e vamos realizar uma intervenção pontual, com o apoio da Defesa Civil e da Seminf. São mais de 70 metros de encosta. Nossos técnicos já estão providenciando o estudo do serviço, fazendo o orçamento da obra para que possamos entrar de forma emergencial, para evitar maiores danos à população", disse o prefeito.

