Faculdade Santa Teresa é indicada para Prêmio Jaraqui Graúdo

O resultado da sexta edição será divulgado no dia 11 de dezembro. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Faculdade Santa Teresa (FST) foi indicada pelo voto popular para a 6ª edição do Prêmio Jaraqui Graúdo, concorrendo na categoria “Universidade”. O destaque é para as instituições que desenvolvem ações em prol do desenvolvimento do segmento de inovação e empreendedorismo. Ao todo, a premiação conta com 16 categorias.

Na primeira fase da premiação, as instituições são indicadas por voto popular. Já a escolha dos vencedores é feita por especialistas da área de inovação do estado. O resultado da sexta edição será divulgado no dia 11 de dezembro, durante a Feira do Polo Digital de Manaus.

A diretora da FST, Amanda Estald, ressalta que é uma grande satisfação para a instituição participar da premiação, principalmente por ser um reconhecimento concedido por pessoas que vivenciam no cotidiano a inovação e o empreendedorismo. “Isso significa que o trabalho realizado pelos professores está ultrapassando os muros da instituição”, afirmou.

Ela destaca que, recentemente, foi criado o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da faculdade. O projeto fortalece ainda mais a linha de atuação da FST, que é a preparação dos alunos para o mercado de trabalho.

O Núcleo funciona como um espaço multidisciplinar de preparação dos estudantes. A proposta é mostrar o leque de opções dentro de cada área que pode ser explorado e ajudar os alunos a desenvolver diferentes competências para se destacar no mercado de trabalho.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo da FST, Joziane Mendes, desde que foi idealizada, a Faculdade Santa Teresa sempre teve nos seus preceitos ir além da formação tradicional, incentivando o aluno a crescer profissionalmente.

" Se antes, a faculdade já conseguia, por meio dos seus professores, estimular esse pensamento crítico, a criatividade e a inovação, agora, com o Núcleo de Empreendedorismo, essa possibilidade foi ampliada ainda mais. " Joziane Mendes, coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo da FST

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Vote: Portal Em Tempo está na final do Prêmio Jaraqui Graúdo 2019



Faculdade Santa Teresa disponibiliza mais de 400 vagas para graduação