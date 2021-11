Vídeo: veja momento em que prédio desaba no Centro de Manaus

Não há vítimas no local e os policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão isolando a área | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um prédio desabou no final da tarde desta quinta-feira (18), na avenida Henrique Martins, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O momento do desabamento foi registrado por pessoas que estavam nas proximidades.

Segundo informações preliminares, o local já estava isolado pelos órgãos competentes e uma cratera já havia se aberto em 2020. Não há vítimas no local e os policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão isolando a área.

" Haviam umas sete pessoas trabalhando nas proximidades, inclusive máquinas. Primeiro os vidros e tijolos quebraram e depois já foi um grande estrondo. Esse desabamento aconteceu por volta das 18h30, hoje foi um dia muito chuvoso e deve ter contribuído para que isso ocorresse " declarou o vigilante Júlio Ugas, que trabalha nas proximidades.

