Amazonas investiu mais de R$ 15 milhões em tratamento de câncer

Manaus - Nos últimos três anos, o Governo do Amazonas liberou mais de R$ 15 milhões para investimentos no tratamento oncológico oferecido à população pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). As melhorias são vistas, por exemplo, no centro cirúrgico, enfermarias, parque de imagens e serviço de endoscopia, que receberam equipamentos novos e modernos.

De 2019 a outubro de 2021, a FCecon realizou 7,7 mil cirurgias de pequeno, médio e grande portes, de 13 especialidades. Atualmente, o Centro Cirúrgico da unidade conta com nove salas cirúrgicas e realiza, em média, 20 cirurgias diariamente.

Nos últimos dois anos, a Fundação adquiriu cinco carros de anestesia, cinco mesas cirúrgicas e 10 focos cirúrgicos, além de bisturis elétricos e outros produtos cirúrgicos. Com a aquisição, foi possível trocar equipamentos permanentes que estavam em uso há 20 anos no Centro Cirúrgico da FCecon.

Foi realizada ainda a compra de duas novas torres de vídeo, equipamentos empregados para realização das cirurgias laparoscópicas, tipo de procedimento minimamente invasivo, feito mediante pequenas incisões, sendo, portanto, menos traumático que as cirurgias convencionais. Esse tipo de cirurgia permite que o paciente tenha alta mais precocemente.

A compra de equipamentos permanentes foi feita a partir de recursos destinados por emendas parlamentares e liberação por parte do Governo do Amazonas.

Radioterapia

Um dos grandes investimentos foi realizado no serviço de Radioterapia. Em agosto de 2019, foi entregue um novo acelerador linear, equipamento mais moderno no Amazonas para o tratamento radioterápico. Com isso, foram ofertadas 100 vagas a mais para os pacientes, totalizando uma capacidade de 300 atendimentos diários em radioterapia, mantida atualmente.

A ampliação foi realizada pela parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde (MS), por meio do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS) – instituído pela Portaria GM/MS nº 931/2012. Foram investidos R$ 4,7 milhões na compra do equipamento e na implantação do bunker – estrutura de concreto construída no subsolo da unidade, para resistir à radiação, local onde o aparelho está instalado.

Em novembro de 2019, o tratamento de braquiterapia, que é a radioterapia interna voltada para o câncer de colo uterino, voltou à FCecon. O atendimento para esse tipo de procedimento estava sendo prestado por clínica particular conveniada desde março de 2018.

O equipamento foi comprado pelo valor de R$ 715.790,97, por meio de um convênio entre a SES-AM e o MS, e repassado à FCecon.

Exames de imagem

No Parque de Imagens, nos últimos anos, foram adquiridos três aparelhos de ultrassom, um raio-X digital portátil e um fixo. Este último equipamento, inédito na Fundação, oferece melhor qualidade aos exames realizados na unidade para o tratamento oncológico, como ocorre com a nova digitalizadora de imagens CR/DX. O aparelho permite maior agilidade e resolução nos exames.

A compra de um novo e moderno tomógrafo está em andamento e já tem verba liberada no montante de R$ 1,47 milhão.

Endoscopias

O Governo do Amazonas promoveu também a renovação do Parque de Endoscopia da FCecon, liberando recursos para a compra de dois gastroscópios, dois colonoscópios, um duodenoscópio e um broncoscópio, no ano de 2020. A última renovação de equipamentos endoscópicos havia ocorrido em 2016.

Os equipamentos foram adquiridos com investimento de R$ 709 mil, recurso oriundo de emenda parlamentar. Houve, ainda, a assinatura, no mês de junho de 2020, de três novos contratos no valor total de R$ 287.217,92, para garantir as manutenções preventiva e corretiva desses equipamentos.

Revitalizações

Foi realizada ainda a revitalização do serviço de Odontologia e de Fisioterapia, com a aquisição de novas cadeiras odontológicas, compressores de ar, fotopolimerizadores, aparelhos de laserterapia e de profilaxia, mesas de escritório, microcomputadores, impressora, frigobar, TVs, bebedouros, poltronas e nobreak, além de mais de 60 itens de fisioterápicos.

No ano de 2020, a FCecon também adquiriu uma nova ambulância no valor de R$ 194 mil, para ofertar mais conforto e segurança aos pacientes que fazem uso do serviço. A ambulância foi adquirida com recursos oriundos de emenda parlamentar.

Enfermarias e Urgência

Macas, poltronas, cadeiras de rodas, suportes de soro, longarinas, carros-macas, televisões, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário foram outros itens comprados para fornecer melhorias aos pacientes em tratamento na FCecon.

Convênios

A Fundação Cecon também assinou importantes convênios federais, com recursos totais de R$ 5,09 milhões para a compra de equipamentos permanentes, investimento no Laboratório de Patologia e para a construção da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da unidade. Os convênios estão em execução.

