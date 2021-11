Corrida dos Imunizados incentiva vacinação e doação de sangue no AM

A comprovação de imunização completa deverá ser anexada ao cadastro | Foto: Reprodução





MANAUS (AM)- Acontece no próximo dia 8 de dezembro, a Corrida dos Imunizados. A disputa será na distância de 5 quilômetros, com largada e chegada no pódium da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com concentração a partir das 6h e largada às 6h30.

O projeto visa incentivar a vacinação e a doação de sangue, e é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

" O Governo do Amazonas, por meio da Faar, chegou à conclusão que deveríamos fazer uma corrida que incentiva ainda mais a imunização e, também, a doação de sangue. A Arena da Amazônia, um dos palcos da campanha de imunização no estado, foi escolhida para receber a Corrida dos Imunizados, justamente, para reforçar esse pensamento acerca da vacinação, protocolos e o esporte " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Serão mil vagas disponíveis para as inscrições, que começam na próxima quarta-feira (24) e vão até o dia 28 de novembro, por meio do site oficial da Faar ( www.faar.am.gov.br ).

A comprovação de imunização completa deverá ser anexada ao cadastro, com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19, bem como o preenchimento do cadastro disponível no site da Faar.

Os corredores deverão comprovar a imunização completa mediante, obrigatoriamente, a apresentação do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, expedido pelo Ministério da Saúde, no site do ConectSUS ( www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/conecte-sus ).

A taxa de inscrição será de duas latas de leite em pó integral. Os mantimentos arrecadados serão destinados ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, caso o limite de mil inscritos seja alcançado, ou prorrogadas, conforme decisão da organização.

Categorias

A Corrida dos Imunizados será disputada nas categorias masculino e feminino, divididas entre individual, cadeirante e deficiente visual. O tempo máximo de corte da prova será de duas horas, contados do horário da largada.

No acesso a toda a área do evento, será obrigatório o uso de álcool em gel e da máscara, sendo de livre escolha do atleta a utilização da proteção facial (máscara) durante o percurso.

O Governo do Amazonas disponibilizará vagas gratuitas para os doadores de sangue, na quantidade de 3% do número de vagas, que apresentarem comprovantes de três doações para homens e duas para mulheres nos últimos 12 meses.





