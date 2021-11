Em alusão ao Novembro Azul, servidores do IMMU fazem exames gratuitos

Os atendimentos foram realizados por grupos e dias distintos para evitar aglomerações | Foto: Divulgação/ Semcom

Manaus - Servidores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) tiveram, nesta semana, oportunidade de realizar exames de saúde no âmbito da campanha Novembro Azul, promovido pela Prefeitura de Manaus, com ações para prevenir doenças que podem afetar os funcionários do órgão.

Na quarta-feira (17), os funcionários fizeram exames de imagens e ultrassonografias e, nesta sexta-feira (19) foram ofertados exames laboratoriais. As ações continuam na próxima semana, quando haverá consulta com médicos para verificar o resultado dos exames e eventuais encaminhamentos.

A chefe do setor de Serviço Social do IMMU, Eneide Oliveira, destacou a importância da realização dos exames preventivos.

" Estas ações são do Novembro Azul, para que os servidores tenham a motivação para cuidar da saúde. Sempre tiramos o mês de novembro, não apenas para tratar do câncer de próstata, como também da saúde geral de nossos funcionários. Fizemos parceria com laboratório de imagens e clínico para saber o quadro geral da saúde dos servidores " Eneide Oliveira, chefe do setor de Serviço Social do IMMU

Ainda segundo Eneide, os atendimentos foram realizados por grupos e dias distintos para evitar aglomerações. “Vale lembrar que ainda estamos em pandemia da Covid-19 e é importante manter o distanciamento”, enfatizou.

