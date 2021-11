Auxílio Estadual é entregue para famílias em Rio Preto da Eva

Em todo o Amazonas, o benefício vai chegar a 300 mil famílias | Foto: Divulgação/Secom

Rio Preto da Eva - O governador Wilson Lima deu início, nesta sexta-feira (19), às entregas dos cartões do Auxílio Estadual permanente em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). No município, 1.727 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza têm direito ao valor mensal de R$ 150, cuja primeira parcela já está disponível para compra de produtos em estabelecimentos credenciados. Em todo o Amazonas, o benefício do Governo do Estado vai chegar a 300 mil famílias.



Além de garantir alimento para as famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas pela pandemia, o benefício vai movimentar, todos os meses, mais de R$ 259 mil na economia do município.

" O objetivo desse cartão é garantir a segurança alimentar. É importante dizer que o recurso vai ficar no próprio município, fazendo com que a economia gire. Nós estamos investindo no estado algo no entorno de R$ 45 milhões todos os meses com distribuição de renda, é injeção direta no município " Wilson Lima, governador

O benefício vai movimentar, todos os meses, mais de R$ 259 mil na economia do município. | Foto: Secom

No município, as entregas acontecem na Escola Estadual Raimundo Paz (rua Governador Gregório Azevedo, Centro), das 8h às 16h, até a terça-feira (23). Servidores estaduais foram treinados para atuar em postos de triagem e conferência de documentos para, em seguida, assinatura de cautela, registro no aplicativo Sasi e entrega do cartão do Auxílio Estadual permanente. Tudo para dar segurança e confiabilidade na entrega ao beneficiário.

“Nossa, a entrega desse cartão vai beneficiar acho que não só a minha família, mas o Rio Preto quase todo, e vai ajudar muito na renda, na renda da minha família. Vai colocar comida na mesa, com certeza você já tem aquela coisa com que você conta todo mês, o que você tem o que comprar e o que você tem que comer, todo mês garantido, sem preocupação”, disse Michele da Silva, moradora do Rio Preto.

Para conferir se tem direito ao auxílio, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br , onde também é possível saber quando e onde o cartão será entregue.

Entregas

Rio Preto da Eva é o segundo município do interior onde as famílias já estão recebendo o cartão. As entregas fora da capital tiveram início nesta quinta-feira (18), por Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), para mais de 6 mil famílias. Até esta quinta-feira, somadas as entregas na capital, mais de 68 mil cartões já estão nas mãos dos beneficiários. Ao todo, são 141 cartões na capital e 159 no interior.

A solenidade de início da entrega dos cartões em Rio Preto da Eva contou com a participação do prefeito do município, Anderson Souza, vereadores do município, secretários de estado e o deputado estadual João Luiz.

Rio Preto da Eva é o segundo município do interior onde as famílias já estão recebendo o cartão. | Foto: Secom

Critério de acesso ao benefício

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessa população.





* Com informações da assessoria

