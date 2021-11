Fervedouro do Maranhão, um oásis azul em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - Fervedouros são nascentes de rios subterrâneos que, por não terem espaço para vazão, formam uma espécie de piscina natural. Nesses locais, devido à pressão da água que jorra do chão, torna-se quase impossível afundar, ou seja, as pessoas ficam flutuando.

No Amazonas, cercado de vegetação selvagem, com águas cristalinas, Presidente Figueiredo (distante 121 quilômetros de Manaus) abriga o Fervedouro do Maranhão, um oásis para quem busca conhecer esse fenômeno da natureza.



Localizada na comunidade Nova Esperança, no KM-120 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista). Com água transparentes e fundo de argila, a nascente do fervedouro decorre do Aquífero das Guianas, manancial de água pura, e atrai visitantes curiosos para conhecer o atrativo da natureza. Dependo da luz, o espaço ganha uma cor azulada e ainda há pessoas que acreditem que a argila e calcário no solo do local beneficiam a pele.

Fervedouros são nascentes de rios subterrâneos | Autor: Divulgação

" O fervedouro com certeza é um tesouro, Presidente Figueiredo é privilegiado pelo fato de a nascente ter aflorado naquele lugar. É de uma beleza surreal, um verdadeiro prestígio contemplar " Edilane Eduardo, relata a bióloga

O fervedouro é um fenômeno natural que gera curiosidade, o técnico em administração Victor Braseo, 19 anos, explica como foi a sensação de entrar no local pela primeira vez.

" É algo bem surpreendente, quando se entra a primeira vez no fervedouro você sente a sensação de que está em uma panela com água e que embaixo dos seus pés vai subindo uns vapores. Sim um vapor, como se fosse umas ondas de areia " Victor Braseo, técnico em administração

O técnico de administração Victor Braseo conheceu o local e se admirou | Foto: Divulgação

Situado no meio da mata de Presidente Figueiredo, o Fervedouro do Maranhão atrai visitantes que buscam tranquilidade e o som da natureza. “Fui apenas uma vez, mas com certeza pretendo visitar novamente, pois tranquilidade e a beleza do local é digna de retorno. Com certeza indicaria para outras pessoas e pretendo levar alguns amigos e amigas para conhecer e desfrutar do local também”, diz Edilane Eduardo.

Os fervedouros são fenômenos sensíveis, no Fervedouro do Maranhão é permitido o mergulho de apenas uma pessoa por vez e é necessário o cuidado com a natureza.

A bióloga Edilane Eduardo considera o espaço um tesouro da natureza | Foto: Divulgação





" O turismo e preservação do local são bem conjuntos, as pessoas tiram bastantes fotos, sorrisos para todo lado e o ambiente lá é totalmente limpo e bem acessível " Victor Braseo, disse técnico em administração

Visitação



Para entrar na lagoa é preciso pagar a entrada no valor de R$ 10,00 por pessoas, criança (entre 6 e 9 anos) paga R$ 7,00. Próximo ao local fica localizada a Lagoa Azul, entre outros atrativos turísticos.



Para entrar em contato com a administração do local é disponibilizado o telefone (92) 98626-8175.

