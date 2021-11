Campanha "Vacina Premiada" irá sortear 500 ingressos; saiba como

As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Para incentivar a população a completar o processo de imunização contra a Covid-19, o Governo do Amazonas lançou a nova fase da campanha "Vacina Premiada" nesta sexta-feira (19).

Os sorteios vão contemplar pessoas que tenham tomado as duas doses ou dose única, para participarem de eventos culturais.

O Estado determinou que os produtores de grandes eventos, com público acima de cinco mil pessoas, realizados em espaços administrados pelo governo, como o Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, deverão disponibilizar, como contrapartida, uma porcentagem de ingressos para doação a pessoas que estiverem com o esquema vacinal completo.



Nesta nova etapa da campanha, o primeiro evento será o show do cantor Gusttavo Lima, a ser realizado dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia , que terá 500 ingressos destinados aos sorteios. Para participar, é preciso se inscrever no site www.vacinapremiada.am.gov.br .

" Esse é um site que vai ficar à disposição para que todos os eventos que sejam realizados em Manaus, para que nós tenhamos a oportunidade de contemplar as pessoas que tomaram as duas doses. Todos os promotores de eventos da cidade de Manaus, do estado do Amazonas estão comprometidos, e esse é um compromisso que esses promotores assumiram com o Governo do Estado, da liberação desses ingressos. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Afirmou Wilson Lima durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona centro-sul de Manaus.

As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

" É uma forma de a gente incentivar as pessoas a tomarem a segunda dose, e também a primeira dose e a dose de reforço. Esse é um caminho que o Estado do Amazonas tem encontrado para incentivar as pessoas e mostrar a necessidade e importância de que isso efetivamente aconteça, e que os postos sejam procurados. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Além do site oficial da campanha, o resultado do sorteio também será informado por meio das redes sociais do Governo do Estado.

No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

" O Amazonas já está nesse circuito dos grandes eventos. Todos os grandes artistas querem se apresentar aqui, utilizar os nossos equipamentos, no caso a Arena da Amazônia, o próprio Sambódromo, e outros espaços. Dessa forma a gente consegue se distanciar cada vez mais da pandemia e consegue, ao mesmo tempo, promover essa retomada da economia da cultura, a partir desse momento em que esses eventos podem acontecer com segurança. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa, mantém diálogo permanente com os produtores culturais do estado.

‘Vacina Premiada’

A primeira etapa da campanha foi lançada pelo governador Wilson Lima em outubro. Foram sorteados 3 mil ingressos da partida entre Brasil x Uruguai, realizada na Arena da Amazônia, para pessoas com o esquema vacinal completo.

Deste total, o Governo do Amazonas doou 1 mil ingressos sorteados e não retirados pelos contemplados.

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fhemoam) distribuiu 300 ingressos para doadores de sangue; enquanto outros 700 bilhetes foram doados a 14 emissoras de TV e de rádio, que fizeram sorteios para para telespectadores e ouvintes.





*Com informações da assessoria



Leia mais:

Já se imunizou? Você pode ganhar ingressos para show do Gusttavo Lima

Com vacina premiada, Hemoam bate meta em doação de sangue