Cresce a prática esportiva do Stand Up Paddle em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) - O esporte Stand Up Paddle (Sup) vem crescendo no Amazonas.

A atividade, que é uma ótima opção para o condicionamento físico, desenvolve-se com atletas premiados, campeonatos e praticantes de várias idades no município de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus).

O sup é um esporte que consiste na remanda em pé sobre uma prancha de surfe, conforme explica o proprietário da Sup Rio Preto, Nonato Ferreira.

" É um esporte aquático, é derivado do surfe. Sendo necessário se equilibrar sobre uma prancha e realizar movimentos impulsionados com o remo nas mãos " Nonato Ferreira, proprietário da Sup Rio Preto

Atleta e instrutor de stand up paddle há anos, Nonato diz que a chegada do esporte em Rio Preto da Eva começou por acaso. “Em 2016, eu trouxe uma prancha para treinar em Rio Preto, logo percebi o interesse de crianças e adultos para andar de prancha, então decidimos adquirir mais pranchas para alugar nos finais de semanas”, destaca.

Há vários praticantes de diversas idades no município | Foto: Divulgação

Em Rio Preto da Eva, a prática do stand up paddle é realizada no Balneário Municipal, situado na sede da cidade. Segundo Nonato, a “terra da laranja” tem um ambiente adequado para o esporte se desenvolver.

" Temos todas as condições possíveis a nosso favor, o rio que é o principal atrativo para a prática do esporte. As pessoas amam praticar esse esporte. É algo diferente que chegou para somar e ajudar aquelas pessoas que não são fã de academia " Nonato, instrutor de sup

Campeonatos e atletas

Aos 11 anos, o atleta Paulo Cesar da Silva Ferreira começou a praticar o sup em Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

O município sedia, desde 2017, o Campeonato Rio-Pretense de Stand Up Paddle na busca de desenvolver e profissionalizar os atletas e praticantes do esporte da cidade. No ano de 2019, Rio Preto da Eva também foi palco da etapa do Campeonato Amazonense de Sup.

Aos 11 anos, o atleta Paulo Cesar da Silva Ferreira, conhecido como PC, começou a praticar o sup em Rio Preto da Eva e hoje, com 15 anos, acumula vitórias em vários campeonatos fora do Amazonas.

" Comecei a praticar o esporte em outubro de 2017 após meu pai ter me apresentado e me ensinado a prática esportiva. Eu gostei e comecei a praticar. Logo me destaquei e participei de competições em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas às vezes que participei de campeonatos, eu sair campeão " Paulo Cesar da Silva Ferreira, atleta rio-pretense de sup

A atividade é uma ótima opção para o condicionamento físico | Foto: Divulgação

Mesmo sem muitos patrocinadores, o jovem atleta já participou e foi campeão da 2° etapa do circuito Nacional Water Festival Brasil (WFB) em Avaré (SP), também foi vencedor da 3° etapa do Water Festival Brasil (WFB) em Angra dos Reis (RJ). “O único patrocínio que eu conto é do prefeito o município quando vou viajar”, afirma PC.

O atleta diz que ver potencial para o crescimento do esporte em Rio Preto da Eva, mas afirma que ainda falta investimento para isso ocorrer.

" Eu acho que para o esporte cresce no município, ele precisa de mais apoiadores, mais patrocínio, de pessoas que olhem para o esporte e estimulem a prática e ajudem os atletas, porque o município conta com atletas de alto nível, falta só mais patrocínio e investidores no esporte " Paulo Cesar da Silva Ferreira, atleta rio-pretense de sup

“Os moradores até gostam da prática, mas o esporte exige condições financeiras e, infelizmente, nem todos os habitantes têm essa condição que o esporte exige”, afirma PC.

Para a prática se desenvolver na cidade precisa ocorrer mais investimentos | Foto: Divulgação

O atleta vislumbra crescer e se especializar mais na prática esportiva, além de ser um profissional de sup reconhecido tanto dentro como fora do país.

" No momento não estou participando de nenhuma competição. Por conta da pandemia, as competições, que ocorriam anualmente, não estão acontecendo de maneira regular. No momento, eu estou só treinando, mas pretendo voltar. Eu tenho o sonho de ser ainda campeão brasileiro e quem sabe internacional também " PC, atleta rio-pretense de sup

Hoje, para o atleta de sup, o esporte tem um espaço relevante e ele ainda recomenda que mais pessoas conheçam a prática em Rio Preto da Eva. “Eu recomento fortemente a prática do esporte porque o esporte estimula todos os músculos do corpo e não só o físico, o stand up faz muito bem para a mente, é como se fosse uma terapia”, finaliza.

Prática na cidade

A prática do esporte é realizada no Balneário Municipal. No local, a Sup Rio Preto oferece serviços direcionados aos atletas e pessoas que gostariam de conhecer o esporte.





“Alugamos pranchas e caiaques também disponibilizamos aos nossos clientes remos e coletes salva-vidas. Fazemos um passeio de 12 quilômetros descendo o rio, remando, com o contato direto com a natureza. Imagina a aventura maravilhosa, o valor é R$ 20 por hora”, afirma Nonato.



“Temos pranchas tanto para quem quer apenas se divertindo como turista, como pranchas de uso profissional. A pessoa pode remar três vezes por semana para quem gosta de praticar esportes e não quer ir para a academia”, acrescenta.

Quem deseja saber mais sobre o esporte e alugar os equipamentos para praticar o esporte em Rio Preto da Eva. A Sup Rio Preto disponibiliza três números para contato: (92) 98469-9683, (92) 992983478 e (92) 995029896.