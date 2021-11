Em Presidente Figueiredo, Rio Vermelho encanta e atrai turistas

Presidente Figueiredo (AM) - O Amazonas é conhecido pela sua diversidade de cores, animais e atrativos naturais. Em Presidente Figueiredo (município distante 120 quilômetros de Manaus), há belezas da natureza que possuem uma variedade de cores que encantam e atraem visitantes de dentro e fora do estado.

Situado no quilômetro 6 do ramal da comunidade Boa Esperança, localizado no quilômetro 120 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), o Rio Vermelho gera curiosidade e “convida” turistas para a cidade.

O motivo para a cor avermelhada do rio é atribuído a vegetação na área. Conforme o guia turístico Filipe Silva, o visitante visualiza a cor mais forte no horário do almoço, às 12h, quando o sol ilumina melhor o atrativo.

" Geralmente é um atrativo que é destaque. Independente se é inverno ou verão no município, ele tem a coloração avermelhada devido à vegetação ao redor do rio. As pessoas costumam se impressionar bastante com o local devido esse fenômeno " Filipe Silva, guia turístico

Apreciadora das belezas naturais de Presidente Figueiredo, a empresária Carol Santos , de 25 anos, relata sua experiência ao chegar ao local e diz que ficou empolgada ao observar a coloração do rio.

" O Rio Vermelho fica na área da lagoa azul, lembro que nesse dia visitei o fervedouro do maranhão. Para chegar no Rio Vermelho tem que fazer uma trilha, que demora em torno de 25 minutos, durante a trilha já se pode observar no chão rastro do Rio Vermelho, é muito incrível " Carol Santos, empresária amazonense.

A cor avermelhada impressiona e ‘chama’ os visitantes. “Chegando lá, eu realmente vi que era vermelho. Fiquei encantada, e a água é super gelada. Quando o sol bate que aparece a cor nítida. Um lugar muito bacana, lindo e tem uma área muito espaçosa onde você pode até acampar se quiser”, acrescenta Carol.

Carol Santos garante que ficou encanta ao conhecer o local | Foto: Divulgação





O proprietário da agência de turismo Figueiredo Turismo, Wesley Henrique, explica sobre o melhor período para visitar o local.

" O Rio Vermelho é uma atração que fica vermelho durante o verão amazônico, de julho a dezembro, mas no inverno ele também fica mais vermelho, de janeiro a julho, esse é o período que fazemos excursões para lá " Wesley Henrique, Figueiredo Turismo

“O Rio Vermelho fica no sítio da lagoa azul do maranhão, eu recomendo ir ao horário de almoço, esse é o horário que sol bate em cima do rio, então dá para ver mais forte a cor do rio. Geralmente não é possível ver a cor avermelhada durante o restante do dia”, acrescenta.

Carol Santos indica para os curiosos visitarem o local porque é uma experiência única o contato com a natureza.

" Recomendo muito conhecer a região. Ir pela trilha para o rio é lindo, no caminho, que é super isolado, você escuta o som real da mata fechada e tem até borboletas-azuis que são incríveis, que você avista quando estar fazendo a trilha " Carol Santos, empresária

Visitação

A agência Figueiredo Turismo realiza passeio para o Rio Vermelho, além de outras atrações de Presidente Figueiredo, e conta com pacotes que incluem transporte de ida e volta, guia turístico, entre outras ações. A agência de turismo divulga seus pacotes de viagens no @figueiredoturismo e atendem no telefone (92) 99277-0012.

Para quem gostaria de conhecer o local por mais tempo e receber mais atenção durante o passeio. O guia turístico Filipe Silva também realiza passeio pela região do Rio Vermelho, entre outros pontos turísticos de Presidente Figueiredo. A diária do guia custa R$ 250 e ele atende no telefone (92) 99299-8301.

