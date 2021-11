IFAM prorroga prazo para inscrições em cursos técnicos no Amazonas

São 4 mil vagas destinadas aos 17 campi da capital e do interior | Foto: Divulgação

Manaus - Até o próximo dia (28) estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). São 4 mil vagas destinadas aos 17 campi da capital e do interior da instituição que contemplam cursos técnicos de nível Médio nas formas Integrada e Subsequente, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica.

O processo de seleção é gratuito, assim como todos os cursos ofertados. Os candidatos devem estar atentos para a data e o horário de encerramento das inscrições que devem ser realizadas pela internet, conforme orientações dos editais.

De acordo com a demanda dos campi, são disponibilizadas vagas para cursos como Administração, Agropecuária, Agroecologia, Paisagismo, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Informática, Química, Edificações, Recursos Pesqueiros, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Meio Ambiente, Secretariado, Secretaria Escolar, Vendas, Mecatrônica, Mecânica, Logística e Energia Solar Fotovoltaica.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ficar atentos às regras de cada edital.

FORMA INTEGRADA

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados para quem já finalizou o Ensino Fundamental e tem menos de 18 anos de idade. Campi ofertantes: Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

FORMA SUBSEQUENTE

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados para quem já finalizou o Ensino Médio, independente da idade. Campi ofertantes: Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste,Boca do Acre, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

MODALIDADE EJA

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados para quem já finalizou o Ensino Fundamental e possui 18 anos de idade ou mais. Campi ofertantes: Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira.

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA

O curso de especialização técnica é destinado para quem possui habilitação em curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas diferentes formas de oferta e seja portador do certificado de conclusão ou equivalente de Curso Técnico de Nível médio dentro do eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, Infraestrutura e, Informação e Comunicação.

