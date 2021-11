Em 2020, Amazonas registrou mais de 8,4 mil partos prematuros

Dos 75.224 nascidos vivos, no estado, cerca de 11,21% nasceram com até 36 semanas de vida | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Dados preliminares do Tabnet Datasus (sistema de informações do Ministério da Saúde) revelam que mais de 8,4 mil bebês nasceram prematuros em 2020 no Amazonas. Dos 75.224 nascidos vivos, cerca de 11,21% nasceram com até 36 semanas de vida. Os critérios da pesquisa levam em conta os nascidos vivos por residência da mãe e duração de gestação.

O mês de novembro, conhecido mundialmente por abraçar campanhas voltadas à saúde do homem, também é a época do ano em que entidades de saúde de mais de 100 países alertam sobre outra temática de extrema relevância: a prematuridade.

A enfermeira obstetra da Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), Leiliane Dantas De Freitas, e supervisora de Enfermagem da instituição na Maternidade Balbina Mestrinho, explica que a campanha ‘Novembro Roxo’ tem ganhado força no Brasil, com a adesão de várias instituições governamentais e não governamentais.

Na última quarta-feira (17), comemorou-se o Dia Mundial da Prematuridade, data instituída em 2008, pela European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). O tema escolhido para a campanha de 2021 foi: ‘Separação Zero: Aja agora! Mantenha pais e bebês prematuros juntos’. A ideia é que seja possível à mãe, ficar internada com o recém-nascido, até o momento da alta hospitalar, permitindo, também, o acesso do pai à criança.

Informações do Ministério da Saúde (MS) apontam para o aumento nos partos prematuros, e informa sobre como preveni-los a partir de orientações pertinentes que incluam as consequências do nascimento antecipado para o bebê e toda a sua família. Conforme a pasta, a prematuridade atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor do mundo: 1 em cada 10 bebês nasce prematuro.

De acordo com Leiliane Dantas De Freitas, a prematuridade é dividida em três modalidades/classificações: limítrofe, moderada e extrema. Os que nascem entre 34 e 36 semanas e seis dias, são considerados prematuros limítrofes; os que nascem 29 e 33 semanas e seis dias são os moderados; já os que nascem antes das 28 semanas, são prematuros extremos. Cada classificação vem com orientações especiais e pede cuidados redobrados, já que o organismo acaba sendo mais vulnerável a infecções e outras alterações.

Números

De acordo com o Tabnet, os prematuros nascidos no Amazonas estavam, em sua maioria, com idade gestacional de 32 a 36 semanas. Foram 7.333 ao todo. Em seguida vieram os de 28 a 31 semanas (776), de 22 a 27 semanas (302) e os que nasceram com menos de 22 semanas (27).

O Ministério da Saúde informa que, no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, uma média de 6 a cada 10 minutos. Mais de 12% dos nascimentos no país ocorrem antes das 37 semanas de gestação.

Leiliane explica que, quanto mais cedo o bebê nascer, maiores são as chances de complicações devido à vulnerabilidade de seu organismo, que não está totalmente formado e protegido como deveria. Entre os fatores que podem levar à prematuridade no parto, estão: infecções, insuficiência istmocervical, colo do útero curto, rotura prematura da bolsa, tabagismo, miomas, gravidez de múltiplos, descolamento de placenta, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, entre outros.

" Medidas simples, como o planejamento familiar e o acompanhamento pré-natal são iniciativas essenciais para a prevenção do parto prematuro e aumentam substancialmente as chances de nascimento de um bebê saudável " assegura a enfermeira obstetra.,

