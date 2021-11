Micro-ônibus “Amarelinhos” ficam destruídos após colisão em Manaus

O acidente aconteceu na rotatória da avenida Oitis | Foto: Divulgação

Manaus - Conhecidos pela rapidez e imprudência no trânsito, dois micro-ônibus alternativos, popularmente conhecidos como “Amarelinho”, colidiram e ficaram destruídos, na avenida Oitis, no Distrito Industrial, na manhã deste sábado (20).

O acidente aconteceu na rotatória da avenida e deixou a frente de um dos veículos, que ia em direção ao bairro Zumbi e Grande Vitória, destruída. Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram até o local para controlar o trânsito na área. E os veículos foram removidos.

“Amarelinhos” são alvos de reclamações

O transporte alternativo de Manaus é um dos meios mais utilizados por moradores das zonas Norte e Leste da cidade. No entanto, diversas são as reclamações sobre os condutores que prestam os serviços.

Alta velocidade, desrespeito aos idosos e mudança no percurso são algumas das reclamações mais frequentes dos usuários.

O IMMU possui um canal de denúncias para os usuários do transporte coletivo, alternativos, executivos, táxis e mototáxis, o número 118, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do órgão, que atende de 8h. às 17h, onde as demandas são encaminhadas às empresas e solicitadas as adequações.

