Poder do merecimento para mulheres é abordado em palestra em Manaus

A programação conta com uma palestra de Ellen Lindoso em um formato diferente e integrativo | Foto: Divulgação

A menos de dois meses para entrarmos num novo calendário, a treinadora mental e financeira Ellen Lindoso, comandará o encontro feminino “Elas Merecem”, que acontece dia 27 deste mês, a partir das 15h, no Tropical Executive Hotel. A programação conta com uma palestra de Ellen Lindoso em um formato diferente e integrativo, onde serão abordados temas como autoestima, merecimento, mentalidade, dinheiro, prosperidade entre outras surpresas, para um público VIP, já que as vagas são limitadas.

Interessados podem obter mais informações pelo telefone: 92.99257-4211.

“Nosso evento será direcionado especialmente para mulheres que estão buscando conhecimento para mudar alguma área de sua vida, como especialista em finanças, ajudei centenas de mulheres a mudarem sua relação com o dinheiro, sendo que essa mudança só acontece quando ela olha para dentro, busca se conhecer , eliminar suas crenças e viver os princípios do merecimento, que eu ensinarei no dia 27/11, adiantou Ellen sobre o encontro “Elas Merecem”.

Ellen Lindoso

Com mais de 20 anos de experiência, Ellen Lindoso é formada administração, com especialização em finanças, é perita econômica financeira, palestrante, coach, treinadora mental. Desde 2015, quando ganhou o The Boat Challange da Coca-Cola, e fundou sua Startup chamada “ EduMoney” que vem ajudando mulheres a criarem uma nova relação com dinheiro. Já atuou no banco Safra e Sofisa, nas corretoras de Investimentos XP e Ágora. É uma entusiasta em disseminar o que é esse merecer, que toda mulher deveria aprender .

Serviço:

O quê: Palestra “Elas Merecem”

Quando: 27.11.2021

Onde: Tropical Executive Hotel

Horário: a partir das 15h

*Com informações da assessoria