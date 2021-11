Megavacinação contra a Covid terá mais de 50 pontos em Manaus

A campanha nacional foi aberta na manhã deste sábado (20), na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A 'Megavacinação contra a Covid-19', promovida pelo Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Prefeitura de Manaus, seguirá com a oferta de vacina em mais de 50 pontos de atendimento ao longo da semana. A campanha nacional foi aberta na manhã deste sábado (20), na Arena da Amazônia, zona Centro-Oeste.

O principal objetivo da ação, que tem como tema “Proteção pela metade não é proteção”, é mobilizar o público em atraso com a segunda dose e reduzir o percentual da população com o esquema vacinal incompleto. Além disso, a iniciativa visa incentivar a adesão à dose de reforço, que acaba de ser ampliada para as pessoas de 18 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

De acordo com o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) da Prefeitura de Manaus, 365 mil pessoas não concluíram até o momento a imunização, apesar de terem atingido o intervalo recomendado entre as duas doses.

Também na capital, 207 mil pessoas com 18 anos ou mais já podem receber a dose de reforço. Além desses, o município ainda aguarda aproximadamente 170 mil pessoas que não tomaram nem mesmo a primeira dose.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, participou da cerimônia de abertura da 'megavacinação', feita simultaneamente em Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e Curitiba, e destacou que a campanha local está em ritmo acelerado, apesar do saldo dos que não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal.

A secretária ressaltou que desde o dia 19 de janeiro, quando a campanha teve início, o município já registrou a aplicação de mais 3 milhões de doses, alcançando 90,4% da população vacinável (acima de 12 anos) com a primeira dose e 72% com a imunização completa.

Quase 140 mil pessoas também já receberam a dose de reforço. A população vacinável de Manaus está estimada em 1.785.793 pessoas e a população geral, em 2.219.580 pessoas.

" Seguimos rigorosamente a orientação do prefeito David Almeida de levar a vacina para perto da população, buscando, desde o início, estratégias diferenciadas para cada etapa da campanha. O foco na organização e no acesso facilitado às pessoas nos permitiu chegar até aqui, com ótimos resultados. " Shádia Fraxe, Secretária de Saúde

Shádia acrescentou que, mesmo com os avanços da campanha, a prefeitura segue intensificando a busca ativa das pessoas em atraso, diversificando locais e horários de atendimento, realizando campanhas de divulgação e ampliando parcerias institucionais para que todos possam ser vacinados.

A secretária agradeceu ao Ministério da Saúde a iniciativa da ‘megavacinação’, que ampliou para todas as idades a dose de reforço, e ao governo do Estado pelo apoio à campanha municipal. Ela enfatizou que a vacina continua a ser a arma mais eficaz contra o novo coronavírus e fez um apelo à população para que compareça aos pontos de vacinação.

Sobre o anúncio do MS da necessidade de incluir na campanha contra a Covid a segunda dose do imunizante da Janssen, que vinha sendo aplicado em dose única, a secretária disse que o município ainda aguarda nota técnica com orientações detalhadas sobre a mudança e o recebimento de novas doses para dar início à oferta do esquema vacinal ampliado.

Vacinados

Neste sábado, feriado do Dia da Consciência Negra, além da Arena da Amazônia, outros nove pontos foram abertos para atender a população da capital. Na feira da Manaus Moderna o atendimento foi até as 12 horas e os demais seguem abertos.

Na Arena e no shopping Phelippe Daou, o atendimento vai até as 16h, no shopping São José até as 18h, no Via Norte até as 20h e nos outros shoppings - Manauara, Manaus Plaza, Grande Circular, Sumaúma e Ponta Negra - até as 21h.

Em todos esses locais serão oferecidas primeira e segunda dose e dose de reforço. A relação completa dos pontos de atendimento de hoje, com endereços e horários está disponível no link bit.ly/localvacinacovid19 , nas redes sociais oficiais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no facebook), e também nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Nas primeiras duas horas da megavacinação haviam sido aplicadas 970 doses na Arena da Amazônia e até o final da manhã o total de 4,5 mil doses nos dez pontos em funcionamento.

O policial militar Carlos César, foi um dos que aproveitaram o dia para se vacinar. Ele foi à Arena da Amazônia por volta das 11h para receber sua dose de reforço. “Manaus está em nível muito avançado e por isso podemos pensar em voltar às atividades de rotina”.

Para quem ainda não se vacinou a secretária Malba Farias, que também foi à Arena, acompanhada do marido, para receber a dose de reforço convidou a população para tomar a vacina. “A gente acredita na vacina, sabe que tem que tomar. Fica aqui o pedido de conscientização: venha tomar a primeira, a segunda, e a terceira dose”.

Pontos de atendimento

A campanha seguirá com a oferta de vacina em mais de 50 pontos de atendimento ao longo da semana | Foto: Divulgação

No decorrer da semana, os mais de 50 locais de vacinação contra a Covid-19 vão incluir pontos tradicionais de grande fluxo, unidades de saúde, shoppings e a Feira da Manaus Moderna. O Sambódromo e o Studio 5, que não funcionaram neste sábado, voltam a operar normalmente a partir da segunda-feira (22).

Além disso, o Shopping São José, que passou a ser ponto de vacinação neste sábado, vai funcionar de segunda a domingo, das 10h às 18h. A Semsa atualiza diariamente a lista de locais abertos para vacinação e orienta os usuários a consultar os endereços e horários de funcionamento.

A secretaria também recomenda que as pessoas consultem o site Imuniza Manaus ( https://imuniza.manaus.am.gov.br ) para verificar se já se encontram no prazo para receber a segunda dose. Atualmente, os prazos recomendados são 21 dias para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e 56 dias para a AstraZeneca. Quem passou do prazo também deve procurar os pontos de vacinação.

Além desses, podem receber a primeira dose da vacina os que têm 12 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já os aptos a receber a dose de reforço são todas as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

