Ponto de vacinação do Shopping São José recebe aprovação da população

No ponto de vacinação no Shopping São José, 751 doses de vacinas foram aplicadas em oito horas de atendimento neste sábado (20) | Foto: Divulgação/Semsa

Manaus (AM) - No primeiro dia da “Megavacinação” contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus colocou em funcionamento um novo ponto de vacinação para atender a população da zona Leste da cidade. O Shopping São José, na Avenida Cosme Ferreira, que passa a substituir o Clube do Trabalhador do Sesi, teve boa aceitação dos moradores daquela área, registrando 751 doses de vacinas aplicadas em oito horas de atendimento neste sábado (20).



A gerente do Distrito de Saúde Leste da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Rosângela Castro, avaliou como positiva a movimentação no primeiro dia de atendimento do ponto.

" A abertura de um ponto mais central na zona Leste era um anseio da comunidade que a secretária Shádia Fraxe conseguiu atender nessa parceria com o Shopping São José. Somos muito gratos à direção do Sesi pelos dez meses de atendimento lá, com mais de 200 mil doses de vacinas aplicadas. Agora temos esse novo espaço, que os moradores já estão procurando para se vacinar " gerente do Distrito de Saúde Leste, Rosângela Castro

A dona de casa Renéria Araújo disse que tomou coragem para ir se vacinar quando soube que haveria um ponto no Shopping São José. “Eu estava com muito medo, a gente escuta falar tanta coisa sobre a vacina. Mas hoje decidi que viria; e, olha, é muito bom. Aconselho a quem ainda não tomou, que venha logo se proteger”, disse.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose | Foto: Divulgação/Semsa





O motorista Waltemberg Leão, que mora nas imediações do centro de compras, contou que já concluiu o esquema vacinal e espera o dia de tomar a terceira dose. “Vim aqui para trazer a minha filha, que está completando 15 anos hoje, para tomar a segunda dose dela também. Conheço pais que estão com medo de vacinar os filhos, mas nós temos que acreditar na ciência, e a vacina é a melhor proteção para nós”, apontou.

Balanço

No primeiro dia da “Megavacinação” contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus registrou, até às 21h, mais de 14 mil doses aplicadas. De acordo com o Vacinômetro municipal, o número de pessoas com segunda dose na capital é de 1.265.541. As que já receberam a dose de reforço chegam a 140.754.

Domingo

Neste domingo, a Semsa dá prosseguimento à “Megavacinação”, com pontos de vacinação nos Shoppings São José, na avenida Cosme Ferreira, São José, zona Leste, das 10h às 18h; e o Shopping Manaus Via Norte, no Monte das Oliveiras, zona Norte, com atendimento das 11h às 20h. Nos Shoppings Manauara, Grande Circular, Manaus Plaza, Sumaúma e Ponta Negra, o funcionamento será das 14h às 21h.

Os endereços dos locais de vacinação podem ser consultados nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Documentos

Os documentos necessários para a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, são identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais:precisa levar o documento de identidade original com foto, CPF e o comprovante de residência com cópia. Os menores de idade precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo Conecte Sus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas a partir dos 18 anos, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores de saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas não apresenta mortes por Covid-19 neste sábado (20)

Megavacinação contra a Covid terá mais de 50 pontos em Manaus