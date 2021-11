Após mudança de gestão, Ciama reconquista certificações de qualidade

A mudança na gestão se deu por determinação do governador Wilson Lima. | Foto: Divulgação/Ciama

MANAUS (AM) - A implantação de uma administração voltada à qualidade em serviços, com garantia de satisfação dos clientes e uma gestão sustentável, possibilitou à Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) reconquistar as certificações de qualidade ISO 9001 e IS0 14001.

A mudança na gestão se deu por determinação do governador Wilson Lima, após a empresa ter perdido as certificações de qualidade em gestões anteriores da administração estadual.

De acordo com o presidente da Companhia, Aluizio Barbosa, o desafio foi grande, mas compensou, pois veio a certificação dupla.

" Nós queremos dividir nossa satisfação com o governador Wilson Lima, pois foi graças à visão dele que resgatamos uma história de atuação com qualidade, na Ciama. " Aluizio Barbosa, presidente da Companhia

Declarou o presidente, asseverando ainda que o engajamento dos funcionários foi decisivo.

" Eles foram incansáveis, participaram de treinamentos e adequaram o seu dia a dia à economia de energia, água, papel, combustível, à calibração e adequação de equipamentos, coleta seletiva, remodelação de documentos internos, acompanhamentos por meio de indicadores de qualidade, ouvidoria e controle interno e muitas pesquisas de opinião. " Aluizio Barbosa, presidente da Companhia

Os resultados foram muito positivos, de acordo com o diretor administrativo José Coutinho Neto, responsável direto pelo Sistema de Gestão Integrado (SGI), que envolve a certificação de qualidade e ambiental na Companhia.

" Muitas empresas sofrem algum tipo de rebaixamento pelas entidades certificadoras após o primeiro ano de implantação, mas isso não aconteceu na Ciama. Mesmo depois de todo o trabalho do primeiro ano, os funcionários demonstraram ótima adaptação aos novos procedimentos, e as pesquisas alcançaram 100% de satisfação dos clientes, e isso nos enche de orgulho. " José Coutinho Neto, diretor administrativo

O auditor externo do organismo certificador, que não pode ter seu nome revelado por procedimento ético da certificadora internacional, assegurou que a Ciama continua no posto de segunda empresa ligada a um governo estadual, a possuir as duas certificações.

" As observações feitas foram mínimas, nem mesmo justificam não conformidades, então vocês podem comemorar. " auditor externo do organismo certificador,

A Ciama é certificada pelo Rina, um certificador internacional que conta com cerca de 160 anos de experiência e presença em 70 países.

*Com informações da assessoria.

